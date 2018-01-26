長照原民專班 培訓生力軍

台東大學校長曾耀銘（左起）、台東馬偕醫院院長王功亮、迦南養護之家主任張淑華簽署合作協議，將提供東大學生師資及實習場域。（黃力勉攝）

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中國時報
／台東報導

因應長照2.0人力不足的問題，台東大學開設「高齡健康與照護管理原住民專班」，是台東首度有照護相關科系，預計將招生30位原住民學生，台東大學校長曾耀銘25日與台東馬偕醫院、迦南護理之家簽訂合作協議，加強師資及實習場域，讓學生與照護市場可以立即接軌。

台東首見照護科系

為了投入護理就業市場，台東每年都有許多學生到外縣市求學，就讀護理相關科系，政府推動長照2.0後，照顧人力缺口更大，根據台東縣衛生局統計，台東縣的長照2.0照顧人力約有395人，缺口還需102人，缺額比率近2成6。

台東大學的原住民專班是獨立招生的4年日間部學程，只要有高中職學歷、具有原住民身分都可以報名，通過口試及書面審就能入學，首屆僅招收30名學生，畢業後同樣有大學學歷。

曾耀銘表示，東大看到台東長照人力的需求，並要持續提升在地學生的比率，因此才決定開設原住民專班，不過東大的醫護資源不足需與相關機關合作，簽署合作協議後，未來將由馬階提供相關師資，迦南提供實習場域。

馬偕醫護人員授課

台東馬偕醫院長王功亮表示，馬偕有醫學院，許多醫師、護理師有講師甚至助理教授資格，師資絕對沒問題，東馬也有多達1／3的原住民員工，只要在地化就不用擔心人才流失的問題，原住民專班學生畢業就能在台東就業。

台東縣長黃健庭強調，台東高齡人口多，長照人力需求殷切，照護機構都是因為人力不足，而非空間不夠才不能接納更多長者，東大開班是台東民眾之福，學生畢業後考取證照能立即在台東就業。

(中國時報)

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