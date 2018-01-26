新聞透視－統一執法標準 才不會落人口實

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中國時報

新北市府優先拆除私人隔間出租的違建，公部門違建卻能自主認定，予以補強、緩拆，恐有帶頭違法的錯覺，工務局不應將公部門違建管理權責，一概推給產權機關，若不統一執法標準，難免讓民眾有「只准州官放火，不准百姓點燈」的不良觀感。

公部門既存違建在檯面上的推託之詞常與民間違建如出一轍，矛頭皆指向早期對建築法令的不熟悉，稍有常識的人從中解讀，便可知道公部門之間是知法縱放，歷史共業既然不能找前人算帳，違建拆與不拆常常陷入兩難，但至少今日的執法不應該還有公、私之分。

以新北市無照校舍為例，主管機關教育局可自主查報，公安條件也可自行認定，決定何時停用、拆除，對比民間私人隔間出租違建一經檢舉，不是自主拆除，就是等工務局拆除大隊來強拆，兩方違建所有權人的自主性和執法強度都有明顯落差。

再者，公部門違建權責在目的事業主管機關，既然與工務局同是公部門，根本就不會互相「找麻煩」，因此除非主管機關有報拆需求，才會與拆除大隊合作，各主管機關有多少違建、使用情形如何、是否改善，工務局的回答竟是「不知道」，與現在民眾期盼的主動出擊，大相逕庭。

新北市府針對違建問題祭出鐵腕政策，值得肯定，公、私違建拆與不拆自然有不同考量，但執法上理應統一標準，一律主動徹查，與民眾說明，才不至於落人口實。

(中國時報)

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