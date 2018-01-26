助弱勢長者過年 捐農特產

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中國時報
／花蓮報導

寒冬送暖，花蓮市農會結合有機農戶及家政班，25日捐出逾500斤農特產品，給花蓮縣老人暨家庭關懷協會，預估可以幫助縣內500戶弱勢長者，市農會理事長陳保成說，近年因景氣較差，需要救助的人日漸增加，希望在歲末，協助生活困頓的老人家度過難關，開心迎新年。

老人暨家庭關懷協會統計，花蓮縣約有2500名列冊需關懷的獨居老人，仍有許多未符合政府補助條件、仍需幫助的弱勢獨居老人，因為聲音不容易被社會發現、注意到，花蓮市農會昨捐出1萬多元的愛心募款及有機農戶自產稻米、水果及農產加工品，為長者年節加菜。

協會執行長蔡智全表示，孤寂老人需要的是陪伴，老家協會長年提供弱勢邊緣長輩整合性服務，目前扶助全縣未符合政府補助的近500戶弱勢獨居長者，長期為他們提供每日送餐、資助生活物資以及三節關懷。

陳保成說，花蓮景氣差，需要濟助的民眾更多，盼藉此拋磚引玉，喚起大家寒冬送愛給需要的老人，也透過實際的探訪，傳遞祝福與關心給獨居長者與弱勢貧困家庭，讓失智、失能、失依的長者們能夠度過一個充滿溫暖春節佳節。

蔡智全表示，農曆年將至，此次春節關懷送暖活動，北達秀林鄉、南抵富里鄉，下週起將展開全縣生活物資發放、傳愛500戶獨居老人以及弱勢家庭，關懷福利邊緣貧困長輩，幫助這些孤苦無依的長輩們也能開心迎向新的一年。

(中國時報)

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