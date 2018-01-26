食品改標再賣 負責人5萬交保

2018年01月26日 04:10 中國時報 曹明正 、 呂素麗 ／高雄報導 ／高雄報導

高市苓雅區公有國民巿場查獲販賣過期改標進口食品，40年老字號食品行涉嫌將已逾期的「起司夾心餅乾」等11項食品，改標後再賣，現場扣獲問題產品約40公斤，莊姓負責人依違反食安法等罪，被高雄地檢署諭令5萬元交保。

衛生局食品衛生科長陳建榮說，遭查獲的「年豐食品行」，主要是零售或調味品賣給餐飲小吃攤，業者坦承從去年初開始竄改有效日期標籤，查獲逾期最久的「瀨戶燒鹽」，效期至去年4月20日、逾期9個月，另「優龍」起司夾心餅干，效期是去年6月27日，逾期7個月。

檢警調查，65歲莊男涉嫌以松香水、香蕉油等，將產品包裝上的有效日期塗銷後，再以自行刻印的日期章，重蓋虛偽效期後，對外販售給不知情消費者。

雄檢檢察官施昱廷23日帶隊指揮保七總隊第三大隊會同高市府衛生局、衛福部食藥署南管中心等單位，前往莊男位於國民市場所開食品行、倉庫及住家等7處搜索及行政稽查。

現場查獲逾期食品，當場封存「優龍」起司夾心餅干、中島薑吐司醬、鮪魚角、丁香橄欖、養生小舖紅白藜麥、蒸肉粉、瀨戶燒鹽、北歐沙拉、薄力小麥粉等9項計38.555公斤，疑似改標或塗銷日期的「日清油炸粉」、「綜合調味料」（蝦仁口味）等食品2項計1.13公斤。

莊男及員工等4人被傳喚後，莊男坦承竄改包裝上有效日期，檢方認定涉犯刑法詐欺取財、偽造文書及違反食安法等罪，但因已在偵查中坦承犯行，檢察官諭令5萬元交保，其餘3人請回。

(中國時報)