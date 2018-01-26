防塞車 金崙大橋嚴禁停車

2018年01月26日 04:10 中國時報 黃力勉 ／台東報導 本報訊 ／台東報導 本報訊

春節台東將湧入大批遊客，公路總局針對台東的春節疏運方案已經定案，甫完工的金崙大橋將全面禁止停車，左轉進金崙市區僅能從南端匝道進入，南迴拓寬工程也將在2月14日全部告一段落，春節期間將全面雙向通行。

公路總局第三區養護工程處長林清洲表示，台東人口雖然僅22.5萬，但去年一整年卻湧進770萬人次的遊客，公路運輸肩負非常重要的角色，春節期間更是交通疏運的重要考驗，公路總局已經針對容易塞車的路段預先規畫，讓車流可以更加順暢。

以往春節必定塞車的金崙段，去年10月金崙大橋完工通車後，車流將不再行經金崙市區，塞車噩夢不再，但因為金崙大橋高度高，可以俯瞰太平洋及金崙街道、金崙溪流域，風景秀麗常吸引遊客駐足。

第三區養護工程處通資管中心主任洪乾元指出，為了避免春節期間遊客在金崙大橋上停留造成車流回堵，因此橋上將設置「禁止停車、違者依法拖吊」警告牌，北上車輛要往金崙市區僅能在南邊415公里＋600處左轉，之後匝道將禁止左轉。

而南迴公路因為拓寬工程持續進行，許多路段採單線雙向通車，西濱南工處副處長許通盛強調，春節期間車流多，南迴公路一定會維持雙線通車，從2月14日下午3時開始，車道就會淨空讓車輛通行，預計21日才會進場施工。

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南迴公路施工路段將在2月14日告一段落，春節將車道淨空開放車輛通行。（公路總局提供）

(中國時報)