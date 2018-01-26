台博館拒收 台北工場閒置5年

2018年01月26日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

曾是火車修理場的市定古蹟「台北工場」，曾平移30公尺又挪回原址，北市捷運局原與台灣博物館談妥，交由台博館納入鐵道部園區整體規畫，不料後續台博館稱經費不足，至今仍未接收，百年古蹟閒置超過5年，包覆在鐵皮裡不見天日，文資委員25日現勘，要求半年內提出修復再利用計畫。

台北工場位在台北車站西側，緊鄰捷運北門站，興建於1910年，日治時期為火車修理工廠，戰後台鐵局將建物改成禮堂，建築外觀立面為磚砌拱圈構造，有特徵明顯的山牆面，室內則有鋼骨屋架以供大跨距空間使用，呈現台灣鐵路的歷史發展。

為配合捷運北門站工程，1997年捷運局挪移工法，將千噸重的台北工場向東南方移動30公尺，為台北市移動古蹟首例，5年後才移回原址。但現以鐵棚遮蔽建物外觀，室內則有鋼架支撐建物，從2012年閒置至今，修復再利用遲無進展。

北市文化局昨現場會勘，委員詹添全表示，百年古蹟放這麼久都沒整修，連用來補強的型鋼底板、焊接點都已生鏽，看起來很讓人擔心；委員蔡元良也說，旁邊鐵道部園區都已規畫好，台北工場不能一直放著，市民觀感會不好。

所有權人捷運局中工處代表無奈說，捷運局跟台博館2010年就協議，挪移遷回後，由台博館價購建物，納入周邊鐵道部園區做規畫，但台博館後續卻說無預算，盼市府無償撥用，接著又說連無償撥用都沒能力處理，言下之意是盼市府補助活化費用，局裡已開過多次會，目前雙方仍無共識。

最後，文化局副局長田瑋做出決議，不論與台博館溝通過程為何，捷運局作為目前建物所有權人，仍需做好管理維護，限期6個月內提出修復再利用計畫，也要負責召集相關單位討論。

(中國時報)