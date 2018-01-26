拾獲3名家銜牌 金門文化局撿到寶

2018年01月26日 04:10 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

由書法大家于右任等3位名人題字，見證金門縣文化局歷史進程的木質銜牌，竟淪為垃圾遭丟棄在古崗村民祖墳，所幸被金門戰地史蹟學會發現送還。呂坤和局長開心表示：「撿到3塊寶！」強調這些都是文化局的一部分，將委請專家妥善清理後，好好珍藏下來。

日前，古崗耆老董金安發現祖墳旁遭人傾倒廢棄物，古崗社區發展協會理事長董森堡會同金門戰地史蹟學會理事長陳自強等人前往勘查，意外發現垃圾堆中有前監察院長、書法名家于右任親題的「金門縣社會教育館」、曾任司法行政部長谷鳳翔題寫的「中華文化復興運動推行委員會金門分會」及首任國立中央圖書館館長和外雙溪故宮博物院長蔣復璁題的「金門縣立圖書館」等3塊見證金門縣文化機關演變史，也是縣文化局「前身」的木質銜牌。

陳自強偕該會監事王建進將它們送回文化局，局長呂坤和高興表示：「這些是金門之寶！」都是文化局的一部分，將委請專家消毒殺蟻後，原樣妥善保存於該局的典藏室裡。

呂坤和指出，金門在1959年創設「金門縣立圖書館」，1961年改制「金門縣立社會教育館」，迄1966年對岸推動文化大革命運動，蔣中正總統成立「中華文化復興運動推行委員會」反制，由谷鳳翔擔任祕書長及副會長，研判這3塊銜牌應該都是在1959年至1967年左右，由當時金防部首長邀請他們題字製作。

至於它們為何被當作垃圾丟棄，呂坤和也推測是1990改制為縣立文化中心時，一起被拆卸下來，一直放在倉庫裡，後來大掃除時被無知的人當成廢棄物丟掉，才會在外流浪快20年。

(中國時報)