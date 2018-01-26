普台特色課程 學古文烙英文

2018年01月26日 04:10 中國時報 楊樹煌 ／南投報導 ／南投報導

普台國小25日舉辦「第1屆普台國學經典大會考」，上千名師生與家長齊聚校園，孩子古文琅琅上口，讓家長們都驚嘆；「三元及第考」考驗百餘位小狀元們對國學篇章的熟悉度與臨場反應，162位全數通過，獲得加冠披帶的狀元榮耀。

普台為培養具備國際視野人才，自創校起12年1貫的第2外語、國學、書法及靜心等特色課程，學生從小薰陶，品德涵養日增，另以日、法、西、德語與世界接軌，前瞻性的教育配套領先全國，獲得家長與學生肯定。

普台高中在寒假輔導中為國一到高三學生策畫連串人文、外語及自然科學的活動；國中部「食之饗宴」異國美食展中，學生們都能以流利日、法、西語介紹親手製作點心，將語言能力融入活動中，展現第2外語學習成果。

高一「英語話劇比賽」，由英文科團隊及班導合作，營造浸潤式的英語學習環境，引導學生從劇本創作到登台演出，讓學生們學習動力更強、全心投入。

國、高中數理闖關活動、數學建模課程、校園植物巡禮，及物理、化學、生物實驗等活化課本上的主題觀念，兼具趣味與生活實例，翻轉自然學科學習樣態，也是學生超愛。

普台表示，多元、豐富的活動讓校園氛圍活力十足，也讓家長看到孩子們精進向學的態度和成果，希望學生能厚植文化底蘊，並以優異的外語能力和文化包容力立足世界。

(中國時報)