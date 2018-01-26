境外移入登革熱 今年傳首例

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中國時報
／台南報導

台南去年創下零本土登革熱病例，但境外移入登革熱防不勝防，1名住北區正覺里25歲男性，21日從柬埔寨回國，入境因發燒採血送驗，快篩呈陰性，24日確診登革熱，期間已於社區活動4天，登革熱防治中心25日完成住家及活動地環境化學防治。

市府登革熱防治中心主任陳怡表示，今年首例確診境外移入登革熱病例，21日自柬埔寨回國，於桃園國際機場入境，因發燒由檢疫站採血送驗，當時呈陰性，24日上午接獲確診通知。

台南市登革熱防治中心接獲通報後，立刻進行住家環境孳生源巡查清除工作及住家內放置噴霧罐，25日完成住家及活動地戶內外環境化學防治措施，並持續加強巡查周圍環境清除孳生源。

由於該病例已於社區活動長達4日，且曾於安平區華平里活動，若於社區遭登革熱病媒蚊叮咬，易造成社區疫情擴散，因此，登革熱防治中心請北區正覺里及安平區華平里民眾加強「巡、倒、清、刷」及防蚊措施，另也呼籲醫療院所，針對發燒就診病患務必確實詢問病患旅遊史、職業別、接觸史與群聚情。

此外，儘管發生有民眾不服挨罰3000元，向台南地方法院提出行政訴訟，南市府遭判敗訴，但衛生局重申，民眾一旦被發現未清除積水容器孳生病媒蚊孑孓，仍將依法開罰3000至1萬5000元，且無改善期，如有拒絕、規避或防礙防疫工作及調查處置，也可裁罰6萬到30萬。

(中國時報)

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