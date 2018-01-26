魚市場變身圖書館 腹地還能辦桌

2018年01月26日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣虎尾圖書館前身是魚市場，荒置許久，經活化為圖書館，因腹地廣，還設有溜冰場、球場等，也被民眾租借辦喜宴，借閱量蟬聯4年冠軍，是縣內大型閒置公共建設活化最成功的範例，受各方肯定。

耗費4000多萬元興建的虎尾魚市場，1996年啟用，不料因營運不佳，虧損累累，甚至連員工薪資都發不出來，不到半年便關閉，其間雖曾力圖再起，最然還是功虧一簣，因而閒置了10多年。

鎮長林文彬表示，當他看到恆春地方使出渾身解數，企圖讓恆春機場起死回生，擺脫最大蚊子館惡名時，完全能體會其中的艱辛，因為從魚市場到圖書館，虎尾也走過非常漫長又困難的轉型再利用的荊棘路。

虎尾鎮立圖書館2011年正式從明正路遷館到現址，因為室內外空間都很大，除了書庫與報紙期刊區外，還規畫了兒童、青少年、網路、藝文展覽等區，2樓並闢有研習教室、自修室和親子故事屋；戶外有超級廣場不怕難停車，並有溜冰場和球場，成為全縣最大方圖書館，腹地大到足以席開2、300桌宴席，所以每有民眾租借辦喜宴。

不過，有人覺得圖書館貴在靜，出借辦喜宴，吵雜又髒亂，實在很不妥。

魚市場成功轉型活化為圖書館，硬體的轉化是基本，軟體才是關鍵。館長林素梅指出，該館室內空間比舊館大近20倍，帶動更多民眾入館閱讀，目前藏書量8萬3000多冊，借書量已經連續4年都是全縣第一名，借閱率也保持在前5名內，舒適的環境大大提升文化力。

(中國時報)