兒童卡難產 新北嘆真心換絕情

2018年01月26日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

北捷公司長期寡占捷運市場，合約更明訂票證公司發行新卡，須經北捷同意的「霸王條款」，即使新北19萬張新卡誘人，卡公司也只能忍痛放棄，新北市在過程中積極協商，更提出許多替代方案，卻全被北捷打槍，只能感嘆「真心換絕情」。

台北市長柯文哲去年宣布所有學童搭捷運6折，新北隨後也跟進，更加碼打到5折，縣市政府釋出民生優惠，本該是普天同慶的一件事，卻因北捷阻撓，讓好事生變。

不少贈送悠遊卡或一卡通的活動，贈卡最後不是被收起來就是搞丟，鮮少人使用這些具紀念價值的贈卡刷，更別說儲值當成電子錢包，電子票證公司根本無法從中獲利。

新北市這次打算發行的19萬張新北兒童卡，並非是收藏用的贈卡，張張都是嘉惠學童的實用卡片，捷運優惠只是其次，更重要的是，學生儲值消費後，票證公司也能確實獲取龐大商機，當然吸引票證公司願積極投入合作。

然而，雖然悠遊卡與一卡通2家公司曾積極詢問，但收到北捷公司形同「鴨霸」的一紙公文後只能噤聲，新北市交通局分別在本月5、9、10、11日拜會票證公司與北捷、桃捷、高捷，全部都給了回應，就只有北捷拖延至今，對於修改機器與實施期程「已讀不回」。

為讓市長朱立倫重大政見得以施行，新北曾向北捷提出許多替代方案，如使用健保卡等身分證件購買半價票等，但全遭北捷公司打槍，讓新北相當傻眼。

新北交通局放話，26日下午「新北兒童卡」將進行「第3次開標」，歡迎外界一同關注這影響新北19萬名兒童權益的標案，檢視票證公司是否確實受到北捷針對性技術杯葛影響，讓兒童成為政治鬥爭的犧牲品。

(中國時報)