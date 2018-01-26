互看不順眼 老翁疑推死老翁

2018年01月26日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市北區23日發生88歲黃姓老人推了78歲陳姓老人兩下， 兩人各自轉身離去，陳翁步行10餘公尺突然倒地身亡，警方依傷害罪嫌將黃翁函送台南地檢署偵辦，是否致死交由檢方認定，檢方25日中午解剖相驗，待化驗報告出爐以釐清死因。

88歲黃姓老翁與78歲陳姓老翁原是社區好友，均從事資源回收業，卻因撿拾回收物爭地盤交惡，互看不順眼，過去就曾發生激烈口角，雙方23日下午在北區東豐路305巷內相遇，再起爭端。

騎單車的黃翁，臀部遭擦身而過的陳翁單車上回收物碰觸，兩人因而起爭執，黃出手推了陳翁兩下，一度作勢毆打陳翁，見陳翁奔逃，才悻悻然往東離去。

被推的陳翁害怕欲逃，轉身往西離去，但只走了10餘公尺，突然倒地不起，路人通報送醫急救仍宣告不治。

警方查看路口監視器畫面，黃翁年近9旬，爭執過程向對方推了兩掌，陳翁竟在轉頭步行數公尺後倒地身亡，案情有如武俠小說的內功比拚，令鑑識人員感到不可思議。

警方考量黃翁出手對陳翁死亡仍有因果關係，以傷害案將黃男函送台南地檢署偵辦，由檢方認定是否傷害致死。

檢方25日中午解剖釐清死因，陳翁家屬陳述死者患有高血壓，質疑死因是遭黃翁相逼引起，檢察官將等待化驗報告釐清死因。

(中國時報)