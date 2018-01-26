民調公平性 翁、張攻防焦點

2018年01月26日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

初選民調的公平性與電視政見會，25日成民進黨嘉義縣長初選參選人張明達和翁章梁兩陣營攻防焦點，儘管翁章梁團隊嚴正希望張明達能參加政見會，但張明達以深耕地方為由再度重申不會參加，另指因地方對中央進行的民調有所質疑，競選團隊才建議有疑慮的民調公司能夠剔除。對此，翁章梁陣營表示相信黨中央，也尊重黨中央決定，雙方你來我往，並無交集。

嘉義縣長張花冠出席民進黨中執會提出建言，表示不宜將中央黨部所屬民調中心，納入10家民調公司之內，應另覓學術單位取代，張明達25日指出，因地方人士對中央的民調公司有所質疑，加上祕書長洪耀福弟弟洪耀南支持對手，難免會讓人擔心民調的公平公正性，才會提出建言，如被採納，在客觀合理下，「輸贏才會甘願」，不過競選團隊提給黨中央的建議，到目前為止還未獲得回應。

至於外界傳聞張明達會退黨參選到底，張明達強調，他自投入初選就沒講過這種話，現在只想拚到初選最後一刻，反批是對手發現多數藍營支持者挺他，擔心全民調不會贏，刻意操作話題，欲分化民進黨支持者。

支持張明達的張花冠則說，黨內初選競爭激烈，為讓電話民調公平、公開進行，她才代為轉達張明達意見給中央，排除與特定人士有密切關係的民調公司，再用抽籤決定民調公司，這種方式大家應該都可以接受。

翁章梁陣營則認為，這次民調是4個初選縣市共同舉行，對民調的施行流程有明確規範，相信黨中央會在民調辦法下秉持公平、公正、公開的原則辦理，「相信也尊重黨中央」。

另翁章梁陣營亦重申，4縣市長初選電視政見會除張明達拒絕外，其餘參選人皆已表態參加，甚至已有3縣市敲定好日程，顯見政見會的重要性，強調此攸關所有縣民公眾權益，非候選人個人的戰略問題，希望張明達能參加電視政見會，共同捍衛民進黨初選傳統，以及民眾知的權利。

(中國時報)