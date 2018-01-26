民調公平性 翁、張攻防焦點

友善列印
中國時報
／嘉縣報導

初選民調的公平性與電視政見會，25日成民進黨嘉義縣長初選參選人張明達和翁章梁兩陣營攻防焦點，儘管翁章梁團隊嚴正希望張明達能參加政見會，但張明達以深耕地方為由再度重申不會參加，另指因地方對中央進行的民調有所質疑，競選團隊才建議有疑慮的民調公司能夠剔除。對此，翁章梁陣營表示相信黨中央，也尊重黨中央決定，雙方你來我往，並無交集。

嘉義縣長張花冠出席民進黨中執會提出建言，表示不宜將中央黨部所屬民調中心，納入10家民調公司之內，應另覓學術單位取代，張明達25日指出，因地方人士對中央的民調公司有所質疑，加上祕書長洪耀福弟弟洪耀南支持對手，難免會讓人擔心民調的公平公正性，才會提出建言，如被採納，在客觀合理下，「輸贏才會甘願」，不過競選團隊提給黨中央的建議，到目前為止還未獲得回應。

至於外界傳聞張明達會退黨參選到底，張明達強調，他自投入初選就沒講過這種話，現在只想拚到初選最後一刻，反批是對手發現多數藍營支持者挺他，擔心全民調不會贏，刻意操作話題，欲分化民進黨支持者。

支持張明達的張花冠則說，黨內初選競爭激烈，為讓電話民調公平、公開進行，她才代為轉達張明達意見給中央，排除與特定人士有密切關係的民調公司，再用抽籤決定民調公司，這種方式大家應該都可以接受。

翁章梁陣營則認為，這次民調是4個初選縣市共同舉行，對民調的施行流程有明確規範，相信黨中央會在民調辦法下秉持公平、公正、公開的原則辦理，「相信也尊重黨中央」。

另翁章梁陣營亦重申，4縣市長初選電視政見會除張明達拒絕外，其餘參選人皆已表態參加，甚至已有3縣市敲定好日程，顯見政見會的重要性，強調此攸關所有縣民公眾權益，非候選人個人的戰略問題，希望張明達能參加電視政見會，共同捍衛民進黨初選傳統，以及民眾知的權利。

(中國時報)

互看不順眼 老翁疑推死老翁 取消准考證 學測監考嚴陣以待

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。