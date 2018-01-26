取消准考證 學測監考嚴陣以待

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中國時報
／高雄報導

大學學測26日登場，今年首度取消准考證，考生憑貼有照片的身分證、健保卡、駕照、護照、居留證等證件即可應考，由於是首度實施，負責高雄一考區試務工作的國立高雄師範大學對監考人員再三提醒應變措施，以因應可能的突發狀況。

大學入學考試中心學科能力測驗26、27日舉辦，高雄分為第一、二、三考區，分別由高師大、中山大學、高雄大學負責試務工作，今年是龍年生肖的學子應試，人數多、競爭較激烈，高雄市共1萬5085名考生報考，比去年增加約1100多人。

高師大校長吳連賞表示，今年將國語文寫作能力獨立出來，放在第2天最後1堂，考80分鐘，國文科則全是選擇題，也是80分鐘，增加1科試務複雜度就增加很多，因此他再三叮嚀監考老師，絕不能出錯。

副校長王政彥補充，今年首度取消准考證，考生憑身分證、健保卡、駕照、護照、居留證等5種證件之一即可應試，若忘了帶，可聯繫家人在時限內送抵，至於有些證件照「年代久遠」，較難與本人比對，試務人員會先拍照，並記錄於試場登載表，事後再驗證，不會損害考生權益。

高雄身心障礙考場全設在高師大，王政彥說，因3月還有身心障礙考試，吸引多數特殊生報考，因此今年學測高雄特殊生比去年減少41位，多為肢體障礙、腦麻、社交恐懼症等常見障別。

(中國時報)

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