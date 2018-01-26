網戀石油富商 婦欲匯款才知被騙

2018年01月26日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

50歲單身陳姓婦人日前透過交友軟體認識自稱馬國的石油大亨，1個月來不斷以溫柔攻勢向陳婦表達愛意，並說匯了35萬美金，是與她結婚共度一生的誠意，但這筆錢遭銀行凍結，必須匯款250元美金才能解凍，警方驚覺有詐，花了4小時向陳婦解釋，才讓她夢醒。

派駐臺銀的保七小隊長陳仲模指出，匯款當時因婦人在櫃檯前不斷低頭滑手機，引起員警注意，並上前關心瞭解，陳婦一直相信這35萬美金是「馬國石油大亨John．Bali（約翰．巴里）」給她的見面禮，還一直說只要匯錢過去，大亨就會來台與她相聚。

員警進一步詢問2人是如何認識？陳婦說，1個月前透過交友軟體接觸，期間對方噓寒問暖，口氣非常溫柔，之後有名自稱是「Bali的會計」說，有筆35萬美金透過菲律賓銀行轉匯，但金額太大被凍結，必須以「西聯匯款」方式匯給銀行250元美金（約7000元台幣）保證金後，款項才能解凍。

員警一聽就知道婦人遇上詐騙，耗時4小時與她曉以大義，並強調這250美金只是個開始，如果成功匯過去，之後會被騙更多的錢，婦人這才驚覺，自己遇上一場網路愛情詐騙。

陳仲模表示，「西聯匯款」只需憑英文姓名與密碼，在被害人匯款後10分鐘，便能在國外提領現金，由於系統不需銀行帳號，詐騙集團近來常利用此特點進行詐騙，今年全台已有5起類似案例，提醒民眾不要再上當。

(中國時報)