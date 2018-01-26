北濱外環道年前大掃除 市長監工

花蓮市中心的北濱外環道進行年度清洗及養護作業，花蓮市長魏嘉賢親自領軍監督，在春節前為道路做大掃除。（花蓮市公所提供）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮市中心的北濱外環道即日起將進行年度清洗及養護作業，預計將封閉至27日，負責管養的花蓮市公所由市長魏嘉賢親自領軍監督，盼在春節前為道路做大掃除，提供民眾乾淨的通行環境。

總長逾1公里的花蓮市北濱外環道主要穿越北濱公園，經北濱海堤外側後，在自由街排水溝的南濱橋北岸，接回193縣道路，紓解砂石車、大貨車產生的交通噪音及安全問題，且因周圍綠色植栽造景、景觀平台及遊憩步道，成為當地居民的散步空間。

市公所即日起執行北濱外環道年度清洗及養護作業，並於出入口兩端設置立牌，提醒用路人改道行駛外，包括15噸以上的貨車在外環道封閉期間的晚上8時到隔天早上8時，禁止進入北濱街與海濱街，以免受罰。

魏嘉賢指出，除了清洗工程，同時也進行機械設施整理作業，在防汛期前做一次性改善，包括電路及管線汰換，增加排水馬達與電箱裝置等由於砂石車進出頻繁，砂石掉落淤積，影響排水順暢，因此藉由年度清洗作業也順道檢測排水設施，預計需要3個工作天。

清潔隊分隊長徐世樺提醒用路人在管制期間遵循交通號誌及專人指揮引導，避免誤闖影響工程，另外中山地下道也將在1月27日至1月29日執行清洗養護工作，管制時間為晚上10點起隔天上午8點止，管制期間禁止各種車輛進入，請用路人配合改道。

(中國時報)

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