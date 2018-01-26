APP查詢 春節上路避塞車

春節連續假期將至，公路總局麻豆監理站、第五區養護工程處等單位25日說明春節疏運計畫，呼籲民眾出門多利用大眾運輸工具，避免塞車影響出遊心情。（本報資料照片）

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中國時報
╱台南報導

春節連續假期即將到來，公路總局及相關單位25日在召開台南地區春節疏運記者會，提醒民眾做好行前規畫，並隨時掌握路況，針對台南地區特別容易造成交通瓶頸的路段提出建議，並鼓勵民眾外出多運用大眾運輸工具，自行開車者可下載公路總局、高公局的官方APP，查詢即時路況，提早避開壅塞路段。

春節交通疏運期間為期8天，自2月14日起至21日，公路總局為鼓勵民眾利用大眾運輸，減少國道壅塞，推出國道客運85折優惠，搭乘台鐵、國道客運旅客，轉乘各地客運還可享一段票優惠；高鐵、台鐵及客運業者均增開班次，視旅客需求機動增班以調整運能。

台南地區以「台17線139k－142K南鯤鯓（五王大橋到北門）」及「台86線17K－19K路段（歸仁交流道-台19線甲線路口）」路段預期出現壅塞情況，建議民眾搭乘公共運輸或選擇替代道路，以免塞車影響出遊心情。

另外，春節期間還有「台20乙線0－4K拓寬工程」、「台3線302k+800等3處災害修復工程」及「台3線297k+300等7處災害修復工程」等施工區域，請民眾注意封閉狀況，並依交通指引標誌通行。

年節期間各大廟宇、風景名勝預期湧進大量人潮，公路總局表示，利用電子票證搭乘台灣好行還可享半價優惠，針對自行開車的民眾，也能在手機APP商店下載「省道即時交通資訊」、「高速公路1968」等程式掌握即時路況。

(中國時報)

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