墾丁海域 發現3種新螳螂蝦

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中國時報
／屏東報導

專門研究螳螂蝦視覺生態的成功大學邱慈暉助理教授研究團隊，日前在墾丁國家公園潛水調查時，發現托瑪西尼幼嫩蝦蛄、濱海幼嫩蝦蛄、豹斑幼嫩蝦蛄等3種新紀錄種，此不僅是首次在台灣海域發現幼嫩蝦蛄屬的螳螂蝦，也將墾丁國家公園螳螂蝦紀錄推增至30屬67種。

墾管處表示，生活在珊瑚礁區的螳螂蝦有著多彩亮麗的外表、及靈活敏銳的動作，是吸引世界各地潛水遊客拍照的亮點之一，而在墾丁國家公園的珊瑚礁區，除有大家熟知的孔雀螳螂蝦外，礁石旁看似平淡無奇的沙地裡也有其他螳螂蝦的蹤跡。

成功大學研究團隊，日前就在海底沙地上發現許多小型螳螂蝦棲息，而經邱慈暉及其學生王靖雯採樣、鑑定後發現，在此同一片沙地裡竟然有多達3種不同的螳螂蝦，即 托瑪西尼幼嫩蝦蛄 （Pullosquilla thomassini）、濱海幼嫩蝦蛄 （P. litoralis）及豹斑幼嫩蝦蛄 （P. pardus）。

「這是台灣首發現！」墾管處指出，螳螂蝦雖然廣泛分布於各地，但在台灣發現的螳螂蝦種類卻出奇地少，且從無「幼嫩蝦蛄屬螳螂蝦」的任何紀錄，牠因成體體型幼小得名，唯一露出洞口的眼球表面還佈有砂礫般的紋路，相當奇特，成大團隊已將其發表於動物分類學國際權威期刊ZooKeys。

墾管處強調，此次發現不僅為墾丁國家公園的生物多樣性及台灣蝦蛄紀錄再添新頁，對這3種幼嫩蝦蛄屬螳螂蝦共域同片沙地的觀察敘述，更在國際上占有首次且十分重要的紀錄地位。

(中國時報)

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