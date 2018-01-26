議員要求備詢 武陵校長感慨

2018年01月26日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

市議員王浩宇要武陵高中校長林清波針對朝會議題到議會備詢，今年剛改隸的高中校長25日首次參加桃園市教育局舉辦的校長會議，對此都不置可否，實際卻是「感慨不敢言」，私下表示如果對校長不尊重就是對教育的羞辱，但也坦言法定責任無法迴避。

不尊重校長 就是羞辱教育

改隸市立高中的前國立高中校長，談及「進議會備詢」多苦笑不願多談，避免爭議，有校長感慨說，法令跟規定如此，只能含著眼淚、帶著笑容接受。有校長則私下透露，曾有某市立高中校長遴選，就發生兩派人馬相爭，甚至到校園拉布條的爭議，地方民代力量不容小覷。不願具名的校長則直言，如果對校長不尊重就是對教育的羞辱，應該從長思考、慎重處理，但也坦言法定責任無法逃避。

過去就對改隸市立高中大表反對、擔憂「政治力介入教育」的武陵高中校長林清波今年即將退休，25日因和校務會議撞期，未出席校長會議，事後受訪，憂心忡忡直言：「不到1個月就應驗了！」。

林清波表示，過去不曾有國立高中校長被叫進立法院「備詢」，強調教育政策方向應該是教育局承擔，不會質詢單一學校狀況，但卻有議員要把校長「叫進議會」。

民粹干預校政 專業被壓縮

林清波說，過去國立高中和教育局開會是「討論協調」，如今教育局變直屬長官就是「指導命令」，變成有強制性，議員又有教育局和高中的預算審核權，當然就可以干預校政，直言以前開會時市立高中校長都不太發表意見，如今恐連剛改成市立高中的國立高中校長都跟著「噤聲」。

林清波說，改隸市立高中後，校長遴選就成政治力的角力，看誰才是市長或局長甚至民代的口袋名單，感慨表示，民粹力量介入干涉、辦學專業被壓縮，希望教育局對於校長遴選應該有超脫政治力干預的公平辦法，才能回歸專業自主。

(中國時報)