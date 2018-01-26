八卦山大佛整修 經費有著落

大佛內部漏水、壁癌嚴重，亟待修復。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導
八卦山大佛是彰化縣的觀光亮點，縣府辦理修復規畫，向文化部爭取3200萬元整修經費。（吳敏菁攝）

大佛端坐八卦山上，是彰化的地標，1961年落成的大佛，已快屆花甲之年，佛門曰法身金剛不壞，但大佛從未大整修，內部漏水、壁癌的情況，已越來越嚴重，彰化縣政府依文化資產保存程序辦理修復規畫，向文化部爭取3200萬元整修經費，正在審議中。

將維持歷史建築原樣貌

八卦山大佛在2002年登錄為歷史建築，2016年完成第1階段調查研究、2017年完成第2階段修復工程規畫設計，文化局25日依程序召開修復說明會，大佛寺管理委員會董事長張世良拋出老議題，指大佛背後和盤腿共開10扇窗，佛身上「開洞」，有損圓滿，也是造成雨水滲漏的主因，還是封窗好。

文化局副局長張雀芬表示，大佛寺2度提出「封窗」之議，經召開文資審議委員會後，都予以駁回，理由除了文資法規定有義務維持歷史建築的原樣貌，也基於消防安全考量，加上多數遊客覺得全封了，空氣流通不佳、逃生安全管道受阻。

首度大整復預計花300天

這次說明會，主要提出莊嚴大佛表象下，內部滲漏、剝損的情況嚴重，未來修復作業，大佛外漆得全部刨除，再施作數道防水、防漏的強化措施後，再重新彩上外漆，顏色維持原樣的黑、棕色調，會調出多樣色調，取得共識再施作。

至於內部壁癌、剝落也會重新整修、粉刷再彩繪，不要再讓遊客進入佛身，有走進危樓的感受。大佛高24公尺、胸圍44公尺、肩寬13公尺，佛身內部有6層，第1層供奉佛祖、第2至5層陳列佛陀一生事蹟，第6是風扇孔。這也是「大佛」面世來的首度大整復，工程龐大，預計工期300天。

(中國時報)

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