消除裁判歧異 大法庭早日實現

2018年01月26日 04:10 中國時報 李念祖

司法院院會最近通過兩項法院組織的修法草案，將在終審法院設置大法庭裁判法律爭議，確保法律適用一致，也促進法律續造。這是司法院長曾在司改會議中提及的改革菜單，現在端出了一盤牛肉。

法院裁判歧異，會降低司法的可預測性，而嚴重影響司法公信力，原是司法改革中的一大難題。在終審法院之中設置大法庭，來取代問題叢生而功能有限的判例制度，或許會是司法改革最為重要的藥方之一。現在司法院提出修法草案，尚待行政院與立法院斟酌研議，預估成效尚言之過早，但確實是個值得重視的改革方案。

司法適用通案性的立法做成拘束個案當事人的具體裁判，審判中法官們將抽象的法律對應到相似又不盡相同的事實時，會對法條文字產生不同的解讀，原是司法程序裡的常態。但是審判獨立是憲政鐵則，如何既能尊重審判獨立，又能確保裁判見解的一致性，就是挑戰之所在。

判例制度建立於民國初年，由終審法院挑選足為表率的判決做為判例，目的就是在消除終審法院裁判歧異的現象。百年來的司法實務，判例在形式上化約為脫離案件基礎事實而形同抽象規則的判例要旨，雖然在一定的程度上確能避免判決見解歧異，但是選編判例的數量有限，難以全面涵蓋，解決審判歧異的功能其實有限。

判例制度還可能產生暗示的反效果，讓法官以為，除了判例以外，並不需要參考其他的判決，司法見解歧異反而有增無減。判例制度運作的經驗也顯示，終審法院一旦選編判例，要變更十分困難。百年來選了判例無數，也廢止了一些，但是只有一次變更的紀錄，既難以大幅化解見解歧異，又少能與時俱進，判例制度其實弊多利少。

更嚴重的問題是判例制度多年來一再引起牴觸《憲法》的爭議。司法院的憲法解釋中，曾有3位大法官（林子儀大法官、現任司法院長許宗力大法官，及曾任最高法院院長的楊仁壽大法官）先後不只一次提出意見書，質疑判例制度逾越了權力分立的憲法界限。數年前，最高法院及最高行政法院均已停止選編判例。但是既有的判例仍然存在，制度的基礎法理備受質疑，當然影響司法裁判的信用，不能不求徹底解決。

現在司法院提出《法院組織法》與《行政法院組織法》的修法草案，刪除判例選編的法條，明定先前選編的判例，如已無裁判全文可資查考而缺乏基礎事實可供參佐的，應停止適用；其餘的判例則都要恢復一般判決的性質。終審法院的決議制度也將一併廢止。判例與決議均將依此草案走入歷史，這當然是司法發展史上的一件大事。

新法設計在終審法院設置由11位終審法院法官組成的大法庭，來取代判例制度，以解決裁判歧異的問題。終審法院各庭遇有審理案件評議時採取的見解，與先前裁判不一致時，就應該敘明理由而將其法律爭議提交大法庭裁判。

各法庭審理案件的當事人也可以聲請將法律爭議提交大法庭審理。大法庭由各庭票選法官組成，行言詞辯論後針對該法律爭議做成裁定，對於提案庭提交的案件有拘束力。

新的建制要求終審法院各庭遇到法律見解與過去的判決不同時，就應該提交大法庭解決，具有強制性，也能比選編判例涵蓋更多司法見解歧異的議題，同時並不發生判例要旨的通案性拘束力，而只拘束該一提交案件，足以免除判例制度逾越分權界限的違憲質疑，一舉突破判例制度的缺失。

大法庭的構想是要更積極地發揮終審法院的審判功能，徹底解決判決歧異的司法痼疾，能否早日實現，值得持續觀察。

（作者為法學教授）

(中國時報)