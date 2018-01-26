新聞透視－彰化重要地標 修復刻不容緩

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中國時報

八卦山大佛曾是台灣八大名勝、更名列全台百大歷史建築，去年又榮登宗教百景，雖然巍峨大佛，尚未滿一甲子，卻總讓人覺得和彰化人血脈相連，走進佛身，原也是遊客最驚喜、殊勝體驗，卻隨著破漏漸重，產生驚惶，可不要再拖到失去了光環，修復刻不容緩。

八卦山是彰化人一頁傳奇，清朝鎮番後，便在大佛所在打造「定軍寨」，日本人來了，在八卦山遭遇前所未有抵抗。乙末戰役，日本北白川宮能久親王身亡，1914年日人拆掉「定軍寨」，改立「北白川宮能久親王遺跡紀念碑」，二次戰後也被拆，1954年善化堂主世溪松等發起籌建大佛，首屆民選縣長陳朝卿支持，成立「八卦山大佛建造促進委員會」後動工。

歷來八卦山地景改造都充滿政治意涵，1961年竣工的大佛，在當時可是「大得讓人難忘」，平和、莊嚴的法相，超越政治、宗教，結合觀光，也得到最大認同。

雖八卦山大佛已不再是亞洲第一，但一直是彰化的象徵，年輕人也愛學上一輩，和大佛來張合影，許多運動、活動，都選在大佛前舉辦，得到加持，彷彿能得到更大召喚，大佛也成為地方「品牌」，彰化特產不忘印上大佛標章，Ｑ版大佛紛紛出爐，小尊大佛更是地方首長城市外交紀念品。

讓大佛再次亮起來，也是彰化人的驕傲，修復歷史建築不能拖，結合周邊景觀，凝聚更多創意、參與，讓大佛永遠年輕，福祐彰化，值得集思廣益，打造更大亮點。

(中國時報)

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