政客介入校園 可怕！

2018年01月26日 04:10 中國時報 吳威志

台大新任校長管中閔的遴選過程引發爭議，民進黨立法院黨團提出決議，要求教育部「應該要求台大校長遴選委員會釐清疑義，否則不得進行後續聘任作業」。時代力量黨團也跟進要求教育部必須調查，並公布調查結果。

事件原由乃是管中閔競選時，擔任台灣大哥大獨立董事，而台大校長遴選委員之一是台灣大哥大副董事長蔡明興，遭質疑未利益迴避、資訊未揭露；尤其義美食品總經理高志明以校友身分發表聲明，呼籲管中閔主動婉謝推薦。

對此，教育部發函台大遴選委員會請其釐清，台大業已回函認為沒有違反規定；但教育部再度發函，要求其再度釐清疑慮。此事件有五個層面值得探討。

一、「獨立董事」制度似已遭到誤解。我國參考各國於《證券交易法》第14條之2第1項規定設置獨立董事不得少於2人。又依《公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法 》第2條規定了專業資格，須有財經法律講師以上、法官、檢察官、律師、會計師5年以上工作經驗；第3條規定，選任前2年及任職期間不能受僱、限制持股、不可財務或業務往來。所以，「獨立董事」既為「獨立」，何來利益輸送？

二、獨立董事是大學學術服務。獨立董事設置意旨猶如外部專業的監督者，教育部近年推動產學合作交流，訂頒《技專校院教師進行產業研習或研究實施辦法》，鼓勵教師至產業實地服務或研究，以利產業升級。所以，教育部於104年5月函請各國立大學人事、研發單位每年調查教授校外兼職情形，作為為校服務的表現；顯然資料透明，且台大校長候選人並無提示的義務，所以何來資訊未揭露之說？

三、「大學自治」不應以立院決議侵入。大法官釋字第450號、第563號都闡述「大學自治屬於憲法第11條講學自由之保障範圍，國家對大學之監督除應以法律明定外，亦應符合大學自治之原則」；又釋字第684號「為避免學術自由受國家不當干預，不僅行政監督應受相當之限制，立法機關亦僅得在合理範圍內對大學事務加以規範。」此次立法院黨團明顯以決議方式侵入了遴選委員會的「大學自治」權限。

四、「遴選委員」本屬行政機關授權成立。教育部《國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法》第2條，委員包含教育部遴派代表至少2位，代表教育部審查；又依第6條規定「具體事實足認其執行職務有偏頗之虞者，候選人得向遴委會舉其原因及事實，經遴委會議決後，解除委員職務。」此次既然依法授權審查完成，當時並無異議而報請教育部核定；應本「大學自治」原理給予遴選委員會高度的尊重。

五、「利益迴避」須有具體證據且明定。雖然遴選委員之一是台灣大哥大副董事長，但是只要其合法產生，依法並無明定需要利益迴避；僅在具體事實足認偏頗時由委員會處理，否則，甲校校友為乙校校長候選人，則甲校校長擔任遴選委員就要利益迴避嗎？或許有人質疑「獨立董事」與「副董事長」必然認識而有商業利益，此即對法規認識不清，「獨立董事」來自專業知識與地位，怎可與一般董事相提並論。

立法院黨團決議說是期待維持正當合法性，不如好好反省我國需不需要「獨立董事」、需不需要「大學自治」、需不需要「產學服務」；也就是檢視決議的正當合憲性！萬不可有「政治掛帥」的思維，犧牲了憲政的「大學自治」。當然，教育部也不該鄉愿，趨從「政客」的偏好，而自失教育行政的立場。

「大學自治」源於「學術自由」，而「學術自由」又源於「講學自由」，侵入「大學自治」形同箝制「講學自由」，所以立法院不可以決議介入大學校長遴選。更何況，台灣大學是我國最高學府，如果連「台灣大學」都失守了，「講學自由」便將被蠶食殆盡！（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授、中華人權協會副理事長）

(中國時報)