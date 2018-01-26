美對中大戰略 貿易開第一槍

2018年01月26日 04:10 中國時報 曾復生

美國總統川普推出新關稅政策，對進口洗衣機和太陽能板徵收防衛性關稅，為中美貿易戰開出第一槍。眾人皆知後果將兩敗俱傷，但為何獨獨億萬富翁的川普不知，還要一意孤行？想見其中應有城府。

川普在白宮發表「美國優先」的國安戰略，把中國與俄羅斯視為競爭對手，認為未來將是美中俄三大強權競爭的格局。美國國會參、眾兩院支持川普政府提案，通過「減稅法案」，吸引外國投資與製造業回流美國，創造就業機會。此前，川普政府片面撕毀《跨太平洋夥伴協定》，啟動智財權調查，以及「雙反」等對抗不公平貿易的措施，強勢要求中、日、德、韓等對美貿易順差國積極改善失衡問題，現今又再加碼祭出重關稅政策，可能使「以牙還牙」的貿易戰範圍擴大。

美國這種「一拉一推」的經貿策略，配合川普政府接連在東北亞、南亞、中東等地區運用「震撼主義」挑釁區域緊張情勢，倒逼區域主要國家的資金、技術、人才等，加速選擇流向相對穩定的美國，為振興美國經濟創造優勢條件，以利美國再度擁有領導世界經濟的能量。

川普曾經強調美、中「既合作又競爭」的特質，但執政團隊已把中國視為頭號「戰略競爭對手」，準備推動遏制中國大戰略，並從朝核危機、智財權、貿易逆差、投資與關稅壁壘、台灣問題、東海與南海爭議、中印矛盾、太空競賽，以及網路安全議題等，開始挑戰中國的底線。川普還可能會在3月冬奧後，對北韓採取強勢手段，讓日本與南韓必須緊抱美國，並增加對美軍購。川普也可能再度挑釁「一個中國」政策，把台灣推上火線，進而刺激周邊國家軍備競賽，動搖東亞經濟穩定發展的基礎，並打亂習近平強國戰略的布局節奏。

川普政府對中國的大戰略已開出貿易戰第一槍。今後美國可能會加速建構「印太戰略」的能量，企圖遏制中國擴張的影響力。同時，美國對中國企業投資併購獲取高科技產業，採取高度防範策略與保護主義措施，讓美中經貿互動添加更多不穩定的變數。

客觀而言，中、美經貿與戰略競合經歷數十年發展，正面臨結構性的轉折點。面對川普發動來勢洶洶的貿易戰，中國國家主席習近平傾向把握以靜制動的戰略定力，向川普強調「合作是中美唯一的正確選擇」，對國際社會承諾「和平發展，互利共贏」，同時積極精實軍事戰略威懾能量，呼籲美國克制使用軍事手段，鼓勵川普政府調整貿易保護主義，並共同推動「亞太自由貿易區」計畫。

亞太國家對川普發動貿易戰的威脅已有所警惕，卻也相當無耐，只能期盼華府與北京當局顧全大局，成為促進世界經貿發展的動能而不是亂源。川普則應調整「美國優先」掩護「戰略自私」的謀略，學習適應新國際經貿與安全環境的變化，主動與中國合作建構經貿全球化新機制，才是振興美國經濟的正道。（作者為國家政策研究基金會國安組顧問）

(中國時報)