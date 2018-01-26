2018年01月26日 04:10 中國時報 張競

2018年中共中央年度對台工作會議即將於2月1日登場，其前身始自於1990年12月6日的中共「全國對台工作會議」，當時係因配合鄧小平與江澤民之間的政治傳承，藉此會議實施政治任務傳承，亦將對台政策基調底定。

此後該會議並未每年例行召開。1998年兩岸歷經李登輝訪康乃爾大學與1996年導彈危機的波折後，經多次協商才好不容易達成協議，決定再敘1993年新加坡辜汪會前緣，敲定1998年10月由辜氏出訪上海再次會談，大陸因此才在當年5月11日召開第2次全國對台工作會議，針對辜汪會再做思想準備與統一定調。

世事多變，1999年李登輝提出兩國論讓雙方關係急轉直下，再加上2000年陳水扁勝選，此時北京檢討發現對台工作缺乏經常與定期性的檢討機制，因此才將前揭會議改成年度對台工作會議，作為檢討涉台機構與組織過去執行的得失，以及統一思想、協調作法的工作平台。

儘管目前所建構的年度對台工作檢討機制，未見得每次都能獲得最高層級更新的政治指導，但就執行面的溝通觀念與統一作法上觀察，其所能夠顯現的政策意涵卻是更加具體。從工作實務面向上切入觀察，遠比在高層工作報告上說文解字來得可靠，因此在會議召開前需有下列認識。

首先，本次會議係在最新黨代表大會召開後，又是在調整黨政同步的兩會召開前舉辦，因此對台系統人事傳承將是重點。目前各方都聚焦於政協與台辦高層，但各部會與地方未來對台主管官員此時亦有可能浮上檯面，這個面向不可忽視，特別是台商與地方台辦常直接往來。

其次，在中央對台工作會議結束後，各地方政府與部會都將再召開其本身所屬層級的對台工作會議，以便宣達上級政令、統一思想溝通觀念，讓整個涉台官員與業務得以兼顧中央政策與地方及部會特性，落實對台工作。

但就台商與旅居大陸的台灣人士來說，地方對台工作會議結論將直接涉及其日常生活、就學、就業與經商，所以對目前在會前透過黨媒官媒所發布的吹風文稿，其重視程度遠不及其對地方台辦未來辦事程序調整來得實際。

最後，依據該項會議規模與程序觀察，不論是任何議題都很難透過實質討論，進行雙向溝通交流，所有會議結論此時早就定稿，再加上十九大在對台政策上已定綱定調，要想在如此短期內政策有所翻轉與調整，機率實在不高，所以若是要從中看出對台政策新意，倒也不必期待過高。（作者為中華戰略學會研究員）

(中國時報)