絕對權力 果然絕對濫權

2018年01月26日 04:10 中國時報 主筆室

台大新校長遴選過程紛擾不斷，最後出乎預料由管中閔當選，卻在就職前夕冒出台灣大哥大副董事長蔡明興為遴選委員，管中閔在該企業擔任獨立董事，有利益衝突的問題。立法院民進黨團提案，要求教育部在台大未能釐清疑義前，不可辦理聘任作業。「政黨退出校園」是民進黨創黨理念，執政後竟赤裸裸介入大學自治事項，令人不可思議。大學能否自治是台灣是否真正民主的重要指標，如果社會不能尊重台大自治，縱容國會恣意妄為，台灣的民主將倒退數十年，和第三世界國家一樣，沒有值得自豪之處。

立法院兩年前修正通過《大學法》，第1條就清楚寫著：「大學應受學術自由之保障，並在法律規定範圍內，享有自治權。」第9條明言，「新任公立大學校長之產生，由學校組成校長遴選委員會，經公開徵求程序遴選出校長後，由教育部或各該所屬地方政府聘任之。」換言之，公立大學校長的產生方式已在《大學法》有明確法律規範；在這些規範下，自然屬於各校的「自治權」，外界不得干預。即使是其主管機構的教育部，也只能透過第9條規定，推薦不超過1/5的遴選委員，讓遴選過程更加符合公益而已，沒有其他的可否權力。立法院如果可以成立一項主決議，要求教育部對台大校長遴選結果附加條件的話，就表示《大學法》的規範不適用，這是立法院自我打臉、濫權，置台灣法治於無物。除非立法院修改《大學法》，加上一條「校長產生過程必須由立法院同意」，否則立法院此舉將是明顯越權，大法官會議應主動作出解釋才對。

難以想像這種事情會發生在先進民主國家，大家其實十分清楚，在美國這些民主國家，即使是公立大學，教育主管部門是不會插手管校長遴選作業的，完全尊重校方。即使過程或結果在外界產生疑義，頂多也是由遴選委員會自行處理，不會由官方甚至是風馬牛不相及的國會干預，要求必須如何如何，否則不得進行聘任。立法權干預學術機構的法定自治權到這種地步，還自稱是值得自豪的民主國家，真是匪夷所思。若立院可以如此，一樣的邏輯下，以後台大或其他公立學校發生的每一件事，只要外界有所疑義，立法院都可以隨時做出決議，要求台大等校釐清，並讓立法院滿意，否則不准教育部補助預算。那麼，大學還有自治權嗎？為何當年高唱「政黨退出校園」、「校園自治」的政黨，在掌握權力後，一旦校長當選人不合己意，就將創黨理念拋諸腦後，濫用自己曾極力反對的權力呢？

《大學法》之所以明定其享有「自治權」，就是要避免外界可能帶來的政治干預。理論上，就算有疑義需要釐清，也是台大遴選委員會和校長當選人或其他遴選委員之間的事，並不需要外界介入。何況台大校長遴選委員會已正式澄清，依照台大的遴選規範，沒有任何利益迴避的問題；立法院卻還不尊重台大，逕自掐住教育部的脖子，要求教育部必須按立法院要求辦事，否則不得如何如何。若教育部懦弱接受，就十足顯示教育部沒有風骨，只是立法院控制的「教育科」。我們提醒教育部，現在是堅持大學獨立自主的時候了！

有人批評管中閔擔任台灣大哥大獨立董事，該公司副董事長蔡明興卻擔任遴委，沒有主動向遴選委員會說明，要求利益迴避。事實上，校長當選人在整個程序中都是被動的，管中閔擔任該企業獨董是學校層層會議通過的公開資訊，該企業也和台大簽約回饋，也做過重大訊息發布，遴選委員被要求的利益迴避事項並未包括這種關係，當選人也宣稱上任之前會辭去獨董，沒有所謂的隱瞞或應揭露未揭露之事，並無任何可苛責之處。若外界認為利益迴避的範圍必須擴大，自可向台大建議，由台大自行參酌是否採用在下次的遴選辦法中，而不是在當選人可能未能完全符合己意，就要將整個程序推翻。否則，就落實外界的質疑，有人只是因校長當選人的政治色彩和自己不符，就藉故進行赤裸裸的政治鬥爭。

民進黨立院黨團必須自制，切莫讓自己成為「絕對權力是絕對腐化與濫權」的後世警語。

(中國時報)