5警分局長大風吹 塵埃落定

2018年01月26日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

警政署17日發布人事異動，桃園市政府警察局25日舉行卸、新任分局長聯合布達交接典禮，桃園市長鄭文燦參加時卻意味深長的表示由於「一個蘿蔔一個坑」，調度「不圓滿」，引發外界不少聯想。

廖高江接掌桃園分局

本次調動包括中壢分局長廖高江調任桃園分局長、楊梅分局長翁群能調任中壢分局分局長、大園分局分局長劉印宮調任楊梅分局分局長、大溪分局分局長林信雄調任大園分局分局長，和高雄市政府警察局楠梓分局分局長陳百祿調任大溪分局分局長。

今年59歲的廖高江在調動名單中年事最高，新上任的桃園分局也是北桃園規模最大的分局，廖高江在中壢分局當過1年半的分局長，經手過去年6月的元化路的槍擊3死命案，個性鮮明的他做事豪邁，在下屬眼中是「鐵血長官」，績效要求高、行事風格嚴峻，但卻有種「老大哥」的感覺，願意與基層站同一陣線，會讓下屬願意相挺跟隨。

翁群能調任中壢分局

調任中壢分局長的翁群能則是中壢人，據傳他原先有可能上任桃園分局，但因桃園市警局局長黎文明重視職場倫理，堅持「循序漸進」的遊戲規則，最後將他放上中壢分局這個動輒得咎的大位，翁相較於廖卻是得讓人「戰戰兢兢」的長官，對於下屬的要求嚴格，中壢分局不少基層都已經把「皮繃緊」。

劉印宮接任楊梅分局

劉印宮則因為在任職大園分局期間，利用層任職交通大隊大隊長的經驗，協辦大園花彩節相關路線導引、交通疏導順利，因此考量今年將舉辦的桃園農業博覽會及地景藝術節富岡展區的活動，由他接任楊梅分局長，陳百祿日前才因疑似關說酒駕，涉嫌包庇放水，但因為調查後尚無不法事證被無保請回，林信雄則是此波調動中最無爭議性的人物。

(中國時報)