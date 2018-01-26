耗時近10年 下水道工程惹怨

2018年01月26日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣汙水下水道工程正在苗栗、頭份、竹南及後龍等鄉鎮市施工中，目前接管普及率達15％。這些工程期程動輒數年，其中採BOT模式的竹南頭份系統，更要到2027年才完工，而施工期間最被詬病的莫過於環境與交通，南苗地區2處工地竟自設紅綠燈管制交通，結果被警方打臉「不具約束力」。

竹南頭份系統 2027完工

縣府水利處表示，以促參方式執行的竹南頭份汙水下水道系統，總工程費40.74億，第三期工程2027年完工啟用，目前累計已接管約2萬多戶。

另有苗栗地區汙水下水道第二期計畫，預計2019年底完工，目前接管7000多戶，南苗主次幹管為營建署代辦，目前正施作中；後龍汙水下水道系統第一期計畫，預定2020年底完工，目前接管2200多戶；苑裡第一期計畫2022年底完工，預期接管4755戶。

明德水庫特定區汙水下水道系統因屬水源保護區，優先辦理包括水資源回收中心等工程，都在2014年進入運轉階段。

管網推進工程 耗時緩慢

水利處副處長黃文璋表示，營建署的統計資料顯示，目前苗栗普及率達15％，進度在中部各縣市中最快，甚至遠超過桃園、台中。期程耗時是因管網推進工程緩慢，即使順利1天也只有幾公尺的進度，如遇到老舊管線障礙，進度就受影響。

他說，下水道工程有助解決部分地區的水患問題，同時可改善環境與衛生，也是都市現代化的重要指標，呼籲民眾包容施工造成的短暫不便。

對於南苗中正路與恭敬路2處工地未派員指揮疏導交通，卻自行在南北兩端設置紅綠燈便宜行事，苗栗縣警局交通隊指自設號誌不具約束力，已協調承包廠商依交通維持計畫改善；水利處也透將過監工系統促包商依規定執行，以確保行車安全。

(中國時報)