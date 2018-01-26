預算卡關 文山游泳池沒錢修

2018年01月26日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市總預算未通過，台中市議會民進黨團25日指出，南屯區文山溫水游泳池因年代久遠，部分設施出現鋼筋裸露、磁磚脫落，環保局編列經費進行整修，但因總預算擱置修繕無法推動；國民黨團反駁，只要市府不堅持翻案，將浮編預算刪減，臨時會就能順利召開。

南屯居民 少了運動處

民進黨團總召李天生指出，文山溫水游泳池是南屯區居民主要運動場所之一，已營運18年，游泳池屋頂鋼梁結構出現嚴重鏽蝕，SPA區牆壁也產生鋼筋裸露，泳池走道防滑磁磚及浴室磁磚也有剝落，泳客使用時恐有安全疑慮。

市議員邱素貞說，環保局107年度編列720萬元預算，辦理溫水游泳池建築設施改善更新工程，希望儘速整修後，6月重新開放；目前因總預算遲未通過，工程發包案無法辦理決標，游泳池恐無法按原定計畫重新開放。

市議員何敏誠痛批，預算通過才能做事情，國民黨連文山溫水游泳池修繕經費也要擋，已激起人民公憤，超黨派都站出來贊同審查預算，藍營卻綁架議長，阻撓開會，「笨蛋、問題出在國民黨」。

藍綠互嗆 拚場攻防戰

國民黨議員黃馨慧表示，各黨團原已達成刪減本預算14億元、基金26億元共識，但民進黨團後又銜市長命令，將列入刪減項目的北辦、首長宿舍、世界設計之都等預算翻案，才是總預算案無法通過關鍵；只要不堅持翻案，刪減浮編預算，就能召開臨時會。

(中國時報)