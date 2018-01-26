2018年01月26日 04:10 中國時報 主筆室

蔡英文總統日前要求台北市長柯文哲再次確認「台灣價值」，讓民進黨支持者覺得他是可以並肩作戰的人。民進黨立委段宜康直接批道：「柯市長的價值和我們南轅北轍」，媒體以此問柯，柯文哲回說：「狗咬你，難道要咬回去？」段宜康在柯文哲眼中是什麼，意思很清楚。

段宜康為什麼認為柯文哲和民進黨南轅北轍呢？段宜康說：「我們的台灣價值很清楚：兩岸不是一家；可以親，但不能搶親。」段宜康把民進黨的台灣價值說白了，就是反對兩岸一家親，就是所謂的台灣主體性、台灣共識，遮掩半天，其實就是台獨。因此，任何希望兩岸和平互動的想法、作為，就會被認為違反台灣價值。

民進黨的台灣價值獨沽一味，不但無視於原住民文化、無視於中華文化、無視於客家文化，只尊崇日據時代的殖民文化，和源自於大陸的閩南文化，這樣狹隘的歷史觀當然無法容納像柯文哲這樣務實的兩岸觀點。段宜康會說出「以柯市長的邏輯，應該會肯定第一次世界大戰後復興德國的納粹黨和希大大（希特勒）」這樣惡意中傷的話也不令人意外。難怪柯P會回說是「狗咬人」。

針對柯文哲的「狗咬人」，段宜康在臉書說：「這種水準我就不回應了」，並換上一張人狗互咬的圖片，這樣裝幽默，也無法收回已經說出的話，網友回說：「什麼時候換上吞曲棍球的照片？」可見段宜康對柯P的酸言酸語，網民自有定論。

其實這一來一往之間，正是一場「台灣價值」爭論的縮影，台灣價值不是民進黨的台獨主張能夠涵蓋，當然也不是民進黨說了算。

(中國時報)