活動中心像墳墓 里民抗議

苗栗通霄鎮平元里里民痛批，活動中心蓋得像墳墓，要求變更主體造型且立刻停工。（李佳玲攝）

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中國時報
／苗栗報導

苗栗通霄鎮平元里里民中心目前正在施工，但居民表示，建物和原本規畫的不一樣。原本應該是1樓的平屋頂的建築居然變成塔狀建築，不只沒有窗戶設計，位於山坡地的活動中心也沒有擋土牆的設計，乍看起來就像墳墓一樣。

25日上午，不少平元里里民在工程地前拉起白布條抗議，「抗議變更主體造型」、「要求停工」，更團團圍住鎮公所的工作人員大喊，為何工程造價竟要1200萬？等於1坪地就高達15萬元，難道是用黃金蓋的嗎？

通霄鎮公所主任祕書鄭進來表示，鎮公所曾在2015年時召開4次協調會，當時規畫建物的確是2層樓建築，但因集會堂實際坪數才39坪根本不夠里民使用。為了符合里民空間需求，規畫更大空間，但因總預算偏低導致工程4次流標。經建築師討論後才建議要增加預算。

至於里民在意的是當初說好的設置擋土牆和2層樓規格，如今變成1樓平房也沒有擋土牆，宛如墳墓一樣觸人霉頭！鄭進來強調，當初礙於經費不足只能採1層樓建築規畫且不留電梯空間，也礙於現行法規必須設有無障礙空間才能往上蓋，也經會議討論最後決議修改為1層樓，採取擋土牆共構方式設計，就是活動中心牆壁加厚、加強達到防土牆效果。無法開窗，採光面積小，才能達到室內空間約68坪的最大化設計。

平元里里民仍忿忿不平表示「被矇在鼓裡」，質疑鎮公所變更設計和原本討論的不一樣，完全不尊重里民現在只要求「立刻停工」。鄭進來則表示，現在只能依法規行事，否則突然停工可能要賠償給廠商。目前鎮公所也會持續和里民溝通，達成雙方的需求。

(中國時報)

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