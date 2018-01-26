訴諸國際 凸顯決策窘境

2018年01月26日 04:10 中國時報 王銘義

在兩岸關係互動較量過程，「兩岸問題國際化」之爭，始終是衝突與對抗的焦點。民進黨執政，兩岸矛盾突出，抗爭路線掛帥，這次處理M503航線爭議，因無法突破兩岸談判僵局，蔡英文政府只能要求外交與民航單位訴諸各國政府與國際組織，爭取國際理解與支持。

問題是：兩岸問題國際化，問題就能解決？把問題訴諸國際，對台灣就絕對有利？北京還會在乎兩岸問題國際化？從北京將台籍電信詐騙犯遣送大陸受審、片面宣布啟用M503航線等事例來看，操弄兩岸問題國際化並非萬靈丹，最後，司法管轄權的流失、航線協商的缺席，反而突顯蔡英文無力處理兩岸事務的窘境。

主張國際關係更重於發展兩岸關係，一直是民進黨的政策理念；國民黨雖也主張發展實質外交關係，但也期待兩岸和平發展，差別在對一中原則持戰略模糊或清晰的態度，更在於兩岸問題是尋求兩岸解決或訴諸國際聲援。

蔡英文反覆強調將「維持現狀」，卻迴避接受「九二共識」，又想全盤接收馬英九時期簽署的協議成果，但事實上，蔡政府已改變兩岸談判基礎與良性互動的「現狀」；既然沒有談判基礎，北京即宣布啟用國際民航組織核可的M503航線，蔡政府訴諸國際的效果恐怕極其有限。

「兩岸問題國際化」在冷戰後期，對處境艱難的台灣或許是一種國際保護，但兩岸形勢逆轉，若還意圖尋求國際聲援，恐怕時不我予。台灣當年得以加入APEC、WTO，或對美法採購F-16、幻象戰鬥機，維持海空階段性優勢，主要都是得力於1989年後國際社會孤立中國所致。

隨著中國綜合國力的持續增強，在國際外交與經貿舞台扮演的角色日趨重要，近年還主辦APEC、G20、BRICS峰會，強勢展現參與全球治理的意圖與實力。中國籍資深官員在聯合國、世界銀行、IMF、WHO等擔任要職者也愈來愈多，公安部副部長孟宏偉更是國際刑警組織（ICPO）主席，這對台灣參與國際組織形成更高的難度。

國際現實與中國因素，這是兩道台灣要參與國際組織無法繞過的障礙，諸如台灣想參與世衛活動、世界民航組織、氣象組織，或是台灣公民涉及跨國電信詐騙的遣返，如果兩岸無法落實協議，恢復對話，開展制度協商，想意圖繞過北京，既不符合現實，也將徒勞無功。

蔡英文如果持續迷信「兩岸問題國際化」的政策效應，甘願扮演大國戰略較量下的「工具性棋子」，並拒絕處理兩岸政治定位爭議，延誤解決兩岸談判分歧的時機，在兩岸互信基礎徹底崩解，國際因素持續受到北京牽制之後，只會讓台灣面臨更邊緣化的發展危機。

對抗思維，限制了蔡英文打破兩岸僵局的創新想像；台獨迷思，更限縮了台灣在兩岸較量過程的治權行使。民調持續滑落的蔡英文，為尋求連任，甚或屈從深綠選民壓力，有可能走回阿扁「公投綁大選」老路，或祭出「公投反武統」等選舉花招，兩岸對抗勢必持續升高。

蔡英文的觀望、拖延，並沒有阻擋北京對兩岸統合趨勢的推進。國台辦前副主任孫亞夫近日發表對新時代堅持「和平統一、一國兩制」的專文，系統闡述兩岸政治體制的頂層設計；當北京逐步對蔡政府失去期待，這種「未雨綢繆」訊息的出現，應是值得台灣警惕的訊號。

(中國時報)