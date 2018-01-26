開南師生充電 福建移地教學

開南大學人員拜訪大陸華僑大學談結盟簽約姊妹校。（甘嘉雯翻攝）

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中國時報
／桃園報導

開南大學近年致力推動移地教學，發展學生的移動學習力，1月中下旬學期結束、寒假一開始，商學院和觀光運輸學院陸續分批展開為期4天3夜的移地文化之旅，帶領師生前往大陸福建地區移地教學，進行實境學習。

商學院教學團由林君信院長帶隊，由行銷系主任蕭君華與企創系老師李岱砡率領63位學生前往泉州、福州及平潭等地移地教學，而觀光系則由江明倫主任帶領22位學生，參訪福建華僑大學和閔江學院，與福建各大學院校師生進行專業學術的座談交流。

林君信表示，福建近來設立自由貿易區，持續加強對台商貿易、物流、高科技、文創、金融等產業的交流合作，商學院教學團拜訪「兩岸青年創業基地平潭創業園」，了解目前兩岸青年創業實際情況及大陸積極推動青年學生創業熱潮。

學生還參訪福州大學城與福建工程學院，學習大陸在電商行銷、創業競賽及大學創業園發展方向，同時參觀當地台商改造老舊村落，成為文創村，理解當地以「石頭會唱歌，賦予石頭厝新生命」的成功案例，增進師生們文創再造的思維。

觀光系學生石如珊還在當地酒店示範展現在學校所學的舖床技能及棉被折法，技術交流也獲得飯店總經理讚揚。

校長梁榮輝表示，移地教學為開南大學教學深耕的一環，福建地理位置與台灣接近，台商在當地工作也不少，兩岸師生交流也有助於增進彼此的認識與了解。

(中國時報)

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