皇民化台獨不是台灣價值

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中國時報
王曉波

蔡英文在接受電視台訪問時說，柯文哲必須對「台灣價值」再次確認，並且說，前不久還向李登輝請教過。但柯文哲卻想知道蔡英文的「台灣價值」是什麼。

我們和柯文哲一樣不知道蔡英文的「台灣價值」是什麼。但我們知道日據下《台灣警察沿革誌》云：「台灣人的民族意識之根本起源乃繫於他們原是屬於漢民族的系統，本來漢民族經常都在誇耀他們有五千年傳統的民族文化，這種民族意識可以說是牢不可破的。台灣人固然是屬於這漢民族的系統，改隸雖然已經過了40餘年，但是現在還保持著以往的風俗習慣信仰。」

台灣光復後，1946年，林獻堂率「台灣光復致敬團」赴南京晉見蔣委員長，和到西安謁黃陵，發表談話稱：「應知台胞在過去50年中不斷向日本帝國主義鬥爭，壯烈犧性，前仆後繼，所為何來？簡言之，為民族主義也。」

蔡培火、陳逢源、林柏壽、吳三連、葉榮鐘在彼等所著《台灣民族運動史》一書的序言中說：「台灣同胞處在水深火熱的環境下，不但未嘗一日忘懷祖國，且能以孤臣孽子之心情，苦心孤詣，維繫固有文化於不墜。」正是「為民族主義」的反殖民統治，是真正具有台灣漢民族主體性的台灣價值。

1960年12月聯合國發表〈反殖民宣言〉，認定殖民主義是違反聯合國人權與和平的宗旨。可見我台灣先人抵抗日本殖民統治的台灣價值，是符合聯合國人權與和平宗旨的普世價值。

李登輝以來，以皇民化冒充本土化，以殖民母國日本為祖國，以武士道為台灣精神，以皇民史觀為歷史教科書，以「去中國化」為能事。另一方面，肯定日本殖民為「最有良心的統治」，修復日據時期各地的神社。這不但是失去台灣人民的主體性，違反台灣先人抵抗日本殖民的台灣價值，也違反了聯合國〈反殖民地宣言〉的普世價值，這能是蔡英文的台灣價值嗎？

本土化運動起自人類學家摩根對印地安人的研究，是19世紀以來，殖民地人民以自己的文化對抗殖民統治的文化運動，最著名者為印度的聖雄甘地。日據下台灣人民的文化抗日運動，就是本土化運動，也就是反皇民化運動。李登輝居然黑白顛倒，把殖民地的皇民化冒充成反殖民化的本土運動。

「台灣價值」是否是蔡英文向李登輝請教得來的不得而知，為避免李登輝把皇民化台獨的價值再冒充成台灣價值，所以我把台灣先人反殖民地化的普世價值，也就是真正的台灣價值列舉出來，證明殖民地化絕不是台灣價值。（作者為世新大學客座教授）

(中國時報)

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