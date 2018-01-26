鄭文燦突擊路平 安全遭吐槽

2018年01月26日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市長鄭文燦24日夜間11點多突擊路平情況，並由媒體直播驗收成果，結果上車行進約10多分鐘，遭網友吐槽「不良示範，沒繫安全帶」、「警方應該擷取畫面，開罰沒繫安全帶，司機也沒繫太誇張了」，隨後車上的人若無其事，趕緊才將安全帶繫上，一整個尷尬，差點讓宣揚政績失焦。

為了體驗桃園市路平改善情況，鄭文燦搭車實測車輛行進間的搖晃程度，過程也用臉書直播方式公諸於世，一路上，鄭文燦展示他的公務車彷彿成了更衣間，到什麼場合可以立刻換穿合適服裝，約有10多套衣服可以換穿，而車上還有行動列印機，有重要訊息傳入，他能即刻列印出來並處理。

只不過直播進行了10多分鐘，畫面也隨著車輛晃動而往車頭轉去，也讓開車的司機入鏡幾秒鍾，突然有網友回應沒繫安全帶，連司機也沒繫，當鏡頭又回到市長身上，才見他與媒體才將安全帶繫上。

過去有一笑話，盲人坐車只要感到顛頗，就知道桃園到了，為了雪恥，桃園市推動路平專案，落實路平四階段，目前改善132條道路，約413萬平方公尺，達成率31.4％；區塊修補面積達187萬平方公尺；道路IRI值改善後平均值約2.5；人手孔調降約1800顆；為辦理管線整合協調作業，成立「道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心」。

長期監督道路品質的市議員王浩宇表示，市府對於路平很努力，但不容易，因為很多民眾不滿路鋪了又挖，是不了解路平還有第四階段的人手孔蓋部分；另外，包商管挖回填部分用心度不夠，市府應該要加強監督，道路重鋪至少要一年後才能再開挖，否則反覆修修補補，會引起更多民怨。

(中國時報)