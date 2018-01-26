有意選縣長 陳見賢高掛看板

國民黨新竹縣黨部主委、新竹縣議會副議長陳見賢（後排中），近日在縣內各鄉鎮掛出30多面看板，向大眾拜年。（民眾提供）

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中國時報
、邱立雅／竹縣報導

預告參選？國民黨新竹縣黨部主委、新竹縣議會副議長陳見賢近日在全縣各鄉鎮，掛出30多面大型看板，以主委身分向大眾拜年，被地方盛傳是表態參選，不過陳見賢受訪時表示，因他是首屆直選主委，是透過看板向鄉親拜早年，仍未鬆口是否參選。

陳見賢以黨部主委身分，和青工會男女幹部一起穿國旗服合影，並祝「新年快樂」，由於看板一掛，也讓外界紛紛猜測他是否表態投入年底縣長選舉，不過陳見賢說，因他是首屆直選主委，作法較為不同，只是單純拜年。陳見賢也說，為了慶祝春節、幫助弱勢，黨部將在2月4日邀請春聯爺爺、拙拙家園、世光教養院等，到黨部舉辦義賣活動，期望大家溫馨過年。

國民黨籍立委林為洲、現任副縣長楊文科早在2017年底即表態，宣告要投入縣長選舉，外傳呼聲極高的陳見賢則遲未鬆口，國民黨新竹縣議會黨團書記長陳正順，日前發起連署支持陳見賢參選，8日當天彙整包括24名縣議員、11名鄉鎮長等人的簽名，連署書已送到黨中央，仍在等回應。而陳見賢在春節前掛看板，也有不少政壇人士視為陳見賢已開始暖身，準備爭取國民黨提名。

「國民黨在新竹縣有不能輸的壓力。」陳正順表示，連署一事是不想造成黨內分裂，他也認為陳見賢陸續在縣內各鄉鎮豎樹立賀年看板，也是把預備參選縣長一事機率拉高至9成8。

此外，林為洲與楊文科也把握過年機會，林為洲推出和柴犬合照的「柴圓滾滾限量紅包袋」，提供民眾免費索取，並祝大家「好運旺財沒煩惱，旺旺一聲鴻運到」。

楊文科則積極跑年節活動，把握機會和民眾互動，日前也參加竹東鎮大覺寺分送臘八粥，並一一和參與義工握手致意。

(中國時報)

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