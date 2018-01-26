流感全球大流行 做好準備

2018年01月26日 04:10 中國時報 金傳春

今年許多國家的流感疫情較大。美國疾控與預防中心上周五宣布全國自去年10月至元月中有30位兒童死亡，而前兩周單周出現10位兒童死亡；因流感未達高峰卻見德州、阿拉巴馬州兒童求診後快速死亡，而有山雨欲來風滿樓的趨勢。

其實，2003～2004年新型H3N2病毒福建株自亞洲入美國，因其與疫苗的巴拿馬病毒株不吻合，至2004年元月初造成93位兒童死亡，尤其細菌與流感共同感染加速病程惡化。換言之，不同年層的流感輕症、重症與死亡，及其與疫苗接種和其他病原共同感染的相關性，須及時偵測掌握流行走向。

鑒於1918年以來4次流感的全球大流行難預測，美國國家衛生研究院傳染病與過敏研究所佛斯主任認為，面對千變萬化的流感病毒，未來流感疫苗必須偏重「通用疫苗」，以其共同抗原激發較多的交叉保護力；尤其今年恰為死傷最嚴重的1918年「西班牙流感」全球大流行的100周年，許多學者分析當年的流行病學數據，以鑑往知來，防範未然。

為此，自世界衛生組織至歐美研發單位及我國中研院，均已推動「通用流感疫苗」相關研發，主因現階段流感疫苗的免疫時效短，對不同亞型的流感病毒的保護力又低，即使同一型別或亞型內的不同病毒變異株之保護效果仍有很大差別，因此高危險群如孕婦、6個月以上至5歲以下嬰幼兒、學童、65歲以上長者、心肺腎宿疾的慢性病患者，每年仍需流感疫苗保護。

今年亞洲流行的B型病毒株與疫苗病毒株不吻合，但研發四價疫苗早啟動，全球至少有7家公司生產，包括我國的國光；至於「通用流感疫苗」的研發也有20多個單位在進行。我國擁有流感疫苗研發的能力與人才，惜常因眼光短而使科技計畫經費中斷，在國際競爭上的後力不足。我國的科技政策與國安單位較少前瞻性，致禽流感每年在台流行，尚缺高效阻絕對策，未來尤需科技研發魄力，以解決禽農困難。

重要的是在下一波流感「全球流行」之前，我們該有哪些努力？如美國專注於動物流感病毒的全球偵測，探索其適應哺乳動物與人的機轉為何？荷蘭偏重人與動物界面的病毒變化；日、韓強化野鳥的禽流感病毒跨國偵測；香港大學則有禽流感、人流感及其他呼吸道新興傳染病相關的60多位專才。

然而我國H5禽流感自2003年流行後，重創鴨外銷，但可惜14年來未見破釜沉舟的專業做法。若不根絕最易基因重組的演化分支禽流感病毒，過去新病毒流行常在過年後，請問我們做好了萬一「全球流行」的萬全準備嗎？

（作者為國立台灣大學公共衛生學院兼任教授）

(中國時報)