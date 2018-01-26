2018年01月26日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

廳下咖啡店長朱澤宇，以前做過餐飲、保險業務、快遞員，但始終忘不了想要開咖啡店的夢想，日前得知菱潭街興創基地，只需不高的租金，就可以有自己的店面，決定追求夢想，「用自己的方式沖煮咖啡，並和客人分享。」

35歲的朱澤宇說，自己念餐飲出身，當兵退伍後，曾在餐廳服務，後來也被保險公司招募，成為保險業務。但做了5年後，覺得不適合業務工作，決定開早餐店，後來又做過快遞員、農產品業務，也在餐車賣過咖哩飯。

雖然做過不少工作，但朱澤宇在25歲時，陪伴朋友等車時，經常到車站旁的咖啡店等候，才開始接觸咖啡產業。他說，老闆很熱心向他介紹咖啡，自己先從加糖的拿鐵開始，逐漸到不加糖的拿鐵，後來演變成喝黑咖啡，逐步進入喝咖啡的世界。他說，至今咖啡已經是他生活的一部分。

他說，若要開1間在路邊的咖啡店，投入成本可能要200萬元，因此雖然喜歡咖啡，卻一直沒有決定化身為工作。他說，2010年時就想開咖啡店，但當時自認技術還不夠，資金也不足。直到菱潭街興創基地的出現，他得知租金不高，而且負責人熱心地方事務，讓他對菱潭街有信心，決定投入這行業。

「希望用自己的方式，分享給客人自己的咖啡。」朱澤宇說，對於咖啡，自己還有很多要學習的地方，但喜歡交朋友，也喜歡和客人聊天，歡迎客人閒暇之餘，到自己的咖啡店，在輕鬆自在的環境喝咖啡，聽舒適的音樂。

(中國時報)