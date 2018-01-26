2018年01月26日 04:10 中國時報 葉家興

母校台大校長遴選月初落幕，前國發會主委管中閔脫穎而出。對廣大校友而言，由懂競爭、誘因、博弈的經濟學家出任校長，應該沒有比這更好的消息了！

不像國際競賽的許多「台灣之光」大多自食其力，沒拿台灣人半點民脂民膏。台大的問題在於每年拿取政府龐大資源，卻沒能成為貨真價實的「台灣之光」。例如幾年前在世界麵包大賽榮獲特別金牌獎的武子靖，受教育部之邀為技職體系代言時，卻公開批評教育部給技職體系的資源太少，技職生為準備比賽，經常要練習做麵包，但食材費都自掏腰包。反觀獲得5年500億經費補助的大學，學生上課卻可以吃雞腿、睡大覺。武子靖說出了人民的心聲：「台大的成就，不是靠自己，而是靠政府！」

然而台大在許多國際排名中，雖然名次每況愈下，但比較其他海外大學的驚人預算，台大在不進則退的經費下給出的成績，已算是差強人意。教育部主管機關大概也意識到這些長年問題，上周高教司主動拋出「國立大學法人化」的風向球，表示法人化後的大學將不再是教育部所屬單位，校長也不再向教育部負責。不過不變的是政府對大學的財務支持額度不變，對原有公教人員資格的任用權益也不變。然而，如果大學法人化還領取龐大的政府經費來供養欠缺競爭力的公教人員，人們很難相信這樣的大學還能有真正自主的獨立人格。

放眼全球大學排行榜上，獨占鰲頭的許多大學多半為私立。他們不惜重金聘請知名學者，也不惜重金招收優越的頂尖學生。甚至有些學校維持「校友推薦優先錄取」，看中的也是傑出校友的鉅額捐款。這些私立大學靠的不是國家或納稅人的資源，而是自食其力的本領。

台大只需向哈佛、耶魯等名校看齊，脫離公立大學行列，斬斷每年百億的國家補助，一旦靠自己實力（校友回饋、企業贊助、校務基金投資收益）在全球大學排名頭角崢嶸，人們就會把台大看成如武子靖一樣的台灣之光。

公立大學裡就屬台大是最有能力不依賴公帑辦學。幾十年來畢業的企業家校友不勝枚舉，就連曾說過「超恨台大電機系」的校友廣達董事長都捐了不少真金白銀。台大轉型，釋出資源，騰出的每年百億公帑可以用來補貼中後段大學和經濟弱勢學生，促成台灣高教發展落實「公校提供就學機會，私校發展辦學特色」。既創造公平，也促進效率。

放眼國際，頂尖的私立大學都有歷史背景醞釀。百年台大，自然也有條件「轉大人」。深知成本、效益與誘因機制的管校長，想打國際盃，就不僅要爭取台大「法人化」，更要思索如何拿掉「國立」兩字，向新「台灣大學」前進！（作者為香港中文大學金融系副教授）

(中國時報)