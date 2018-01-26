為母則強 手工蛋捲打出市場

張曉筑為了兼顧孩子與經濟，十多年前自行創業，販售手工蛋捲，如今在新竹縣內小有名氣。（莊旻靜攝）

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中國時報
／竹縣報導

自高中畢業後，張曉筑沒有正式上過班，不過她為母則強，在發現愛女罹患腦性麻痺，她為了兼顧照顧女兒及經濟重擔，決定從手工蛋捲出發，獨自創業，透過團購、口碑，打出一片市場，還獲得新竹縣政府「新竹良品－縣上好禮」殊榮。

張曉筑今年40歲，她年輕結婚後，成了家庭主婦，不過因為女兒有腦性麻痺，為了照顧家庭，以及承擔經濟壓力，她開始研究兼顧兩者的可能，在十多年前，手工蛋捲尚未如現今蓬勃發展時，她就開始研究市面上的口味、機器、成本等，並參加烘焙及青年創業課程，後決定成立「有一天烘焙手工蛋捲」。

從家庭主婦搖身一變成創業者，張曉筑說，她在女兒身上學習到，「簡單的事情重複做就會變成專長」，因此她也耐心學習，製作手工蛋捲不添加任何防腐劑，從一個人單日製作約20盒，再到拓展市場，她走進公司分送試吃，逐漸打開知名度。

因她一手創立的公司開始有穩定銷售，在面臨轉型時，張曉筑申請鳳凰貸款並獲貸80萬元，並結合新竹縣特產東方美人茶等，開發成禮盒，還獲選入「新竹良品－縣上好禮」，所生產的手工蛋捲皆可在型錄中被看見。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍表示，勞動部提供免費顧問諮詢，若創業者在其間有資金需求，可申請微型創業鳳凰貸款，額度最高為100萬元，此外，為協助創業者提升相關技能，今年度免費創業研習課程也開放報名，相關資訊可上微型創業鳳凰網站查詢，免費創業諮詢專線也可電洽0800-092-957。

(中國時報)

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