排汙降載奪冠 台中喜獲千萬

環保署25日表揚秋冬空品不良期間積極協調公私場所降載有成的縣市，其中直轄市組由台中市獲得第1名，台中市長林佳龍（中)親自北上接受環保署長李應元（左）的頒獎，林表示，終於洗刷汙名。右為台中市環保局長白智榮。（鄧博仁攝）

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中國時報
╱台北報導

環保署昨日公開表揚秋冬空汙季協調降載有成的縣市，台中市、新北市分別獲得直轄市組一、二名，台中市長林佳龍獲頒1000萬元。林佳龍說，許多人都誤以為台中空汙最嚴重，這次終於洗刷汙名，台中的空汙改善狀況優於全國平均，細懸浮微粒（PM2.5）的減量率以及降載削減率，更是雙料冠軍。

減排機制 效果顯著

環保署統計2016年第4季到去年第1季，各縣市協調公、私場所降載成績，結果台中市獲得直轄市第1名，獲頒1000萬元，新北市第2名，獲頒800萬元；縣市組則是嘉義縣拔得頭籌，獲頒500萬元，屏東縣、澎湖縣分據2、3名，分別可獲得400萬元、300萬元。

林佳龍說，許多人都誤以為台中市的空汙最嚴重，事實上從環保署公布的統計數字來看，台中市空汙不只改善最多，還優於全國平均，PM2.5的減量率11.4％，協調降載的削減率是8.7％，雙料冠軍。

獎金投入空汙防治

林佳龍表示，這次拿到的1000萬獎金，會全數投入於空汙防治工作，接下來還要推動改善空汙的3支箭，一、除了先前2噸以上的鍋爐由重油改為天然氣外，也要促使2噸以下的鍋爐明年底退場；二、電動公車增1倍，從70輛增加至150輛；三、台中目前已管制1000家餐飲業的油煙排放，未來再加碼列管1000家。

環保署表示，這次鼓勵地方主管機關協調轄內汙染源主動減量機制成果中，共有80家公私立場所配合主動減量，推動期間減少的硫氧化物、氮氧化物和揮發性有機物共約4497公噸，約相當於台中發電廠停車44天，效果顯著。

對於高屏地區空汙問題，環保署長李應元表示，屏東和高雄一樣，氣象條件特別不同，沒有東北季風吹拂，經常呈現靜風狀態，又受到東海岸下來的落山風造成的阻隔，當高屏紅害時，會協調其他縣市同步排放減量。

(中國時報)

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