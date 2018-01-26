小時候胖 長大真的容易胖

2018年01月26日 04:10 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

很多家長都認為「小時胖一點，才有本錢抽高」、「小時候胖不是胖」！小兒科醫師門診觀察發現，10個家長有8個有此觀念，但其實若在3~5歲「脂肪細胞反轉期」，因吃太多、動太少而過胖，將讓孩子產生過多脂肪細胞，除了會從此養成「易胖體質」，未來死於冠狀動脈疾病機率更較一般人高出5倍。

我國兒童體重過重或肥胖比率高居亞洲第一，根據教育部統計，我國每10名學童、就有3人肥胖。書田診所小兒科主治醫師戴季珊說，很多家長、爺爺奶奶都會認為給小孩吃他們愛吃的油炸物、甜食、含糖飲，「是種愛的表現」，更不認為胖是種疾病，總覺得小時胖一點，才有本錢抽高，「8成家長有這觀念」。

「小時候胖就是胖，長大就容易胖」，戴季珊強調，小孩在剛出生時，脂肪細胞就開始漸漸減少，但在3~5歲時開始進入「脂肪細胞反彈期」，脂肪細胞數量會在這時期開始增加，並於約5歲時停止，而最終的數量，就是你一輩子的數量，若在此時期過胖，脂肪細胞數目增加太多，就會養成所謂的「易胖體質」。

戴季珊說，脂肪細胞會分泌生長激素，所以胖小孩會比較早發育，但也會同時使得生長板提早癒合，但若發現胖小孩提早發育，及時透過飲食控制、運動等方式瘦下來，仍有機會延緩生長板癒合時間。

小時候胖，除了長大也容易胖，身體健康也會比正常人易出問題。戴季珊強調，國外研究顯示，青少年肥胖族群，未來死於冠狀動脈疾病的風險是正常體重族群的5倍，也有較高機率罹患糖尿病、心血管疾病、脂肪肝、膽結石、睡眠呼吸中止症等疾病。戴季珊說，長不高不是病，肥胖才是疾病，孩子的生活、飲食習慣都源自於家長，照顧者應有更完善的觀念。

(中國時報)