錄旺旺孝親獎作品 獨自回味ㄍㄧㄥ不住淚崩！品冠〈不會哭的人〉洩心曲

2018年01月26日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

品冠新歌〈不會哭的人〉將男人真心話宣洩而出，旋律動人催淚，但其實他是很不愛哭的人，近幾年只哭過2次，除了2年前在台北演唱會上，被歌迷熱情感動掉淚，最近一次則是去年錄「旺旺孝親獎」一等獎詞曲作品〈孩子別忘了我〉，聽了剪輯完成的版本後忍不住淚崩：「我一個人在車上開車，結果邊聽邊掉淚，想起很多跟父母生活的點點滴滴。」

品冠表示人總有壓抑及隱忍的時候，「當你可以毫無顧忌去釋放自己情緒時，其實是一種很好的宣洩。」〈不會哭的人〉也是他新專輯中錄最久的一首，「我靠著想像過往曾經的一些低潮、情傷就產生畫面去詮釋」。他從小到大沒哭超過10次，他表示，「與其說不愛哭，倒不如說我很ㄍㄧㄥ，不喜歡在人面前哭，因為覺得丟臉，但我同時又是一個很敏感的人，所以還滿矛盾的。」

他坦言自己也有脆弱的一面，但不喜歡在別人的面前太過喜形於色、讓別人洞悉自己內心，「像是如果看電影有很感人畫面的話，旁邊只要有熟人就會克制不哭！我小時候因為調皮被父母管教罰站、打手，記得我都沒有哭。」沒想到女兒遺傳他的個性，「滿拗、滿ㄍㄧㄥ的，也不太會哭。」

東京拍MV觸景生情

他日前赴零下10度的東京拍MV，在吉他工廠及咖啡店取景時觸景生情，很懷念以前念高中跟同學聚在一起彈吉他的情景，希望老了以後也能開一家咖啡廳固定和朋友聚會。

(中國時報)