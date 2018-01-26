劉劉宏：不會讓小孩睡街頭

2018年01月26日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

劉畊宏日前爆財務危機，位於深坑的900萬房產除了跟2家銀行借貸，去年9月還做三胎貸款，同年11月房子遭查封，錢坑不小。他25日帶老婆王婉霏及3小孩出席公益活動，在台上「突然」大器宣布要捐50萬，被問敏感的「財務危機是否為不實爆料」、「孩子三胎、房子是否也三胎」時他全答非所問，下台後抱著小孩快閃離去。

攜家帶眷參加「第9屆336愛奇兒日」的劉畊宏，昨上台後沒多久，公開表示將捐50萬給公益單位，事後該公益單位坦言「突然知道他要捐」，昨還沒收到款項，表示今天才會處理後續流程，「相信他一定會捐」。劉在台上避重就輕說，「我們現在很好，住得很舒適，不會讓小孩露宿街頭，我目前工作滿檔順利，有能力養家，至於貸款都不會有遲繳」，對邱姓債權人及三胎貸款全噤口。

臨時拒絕受訪

夫妻倆說，過去幾天都在大陸錄《爸爸去哪兒》新春版，手機被製作單位沒收，直到日前返台才得知訊息，但其實這幾天媒體有傳訊息給他，他都已讀不回，說法被打臉。他昨也臨時拒絕接受平面聯訪，讓守候許久的媒體傻眼，僅回「謝謝關心」隨即離去。先前他拉好友周杰倫當監製的電影，被問資金到位沒？他說已到位，不過他公司只負責製作、編劇和導演，意即未投入資金。

(中國時報)