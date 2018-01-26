吳政迪肖想陳意涵 「倒貼也行」

2018年01月26日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

22歲金鐘視帝吳政迪25日和硬底子演員朱陸豪、林嘉俐、單承矩等出席中視電視電影《宅急變》開鏡，吳政迪自嘲近年演的角色不是心理有病就是邊緣人物，這次也演個變態角色，其實他很想拍輕鬆談談戀愛的偶像劇，哀怨說演了12年的戲，在劇中最多只和女生牽手，至今竟連螢幕初吻都沒有。

吳政迪自曝最欣賞女星對象是陳意涵，「如果能跟她合作，片酬不計，倒貼都可以。」他已有交往1年的女友，大他4歲，雖是姊弟戀，但相處上反而是他常開導她，女友有時會故意吃味「我有像陳意涵那麼瘦就好了。」

林嘉俐期待坐大腿

他身高174公分，卻只有55公斤，常被嫌太瘦，被說「你這樣怎麼當個男人、怎麼有肩膀？」坦言女友壓力很大，她勤跑步想減肥，他卻努力想增胖。他2月底將入伍，走到哪都被問兵變話題，吳政迪昨笑說非常有信心，不擔心。

《宅急變》由郎祖筠、郎祖明姊弟共同製作，是部驚悚推理劇。林嘉俐去年接演大愛《掌中人生》，定了6次裝，製作人卻捲500萬落跑，她表示：「只能說整組人好幸運，當時只覺得他們可能很認真，沒太在乎，而且製作人看起來是好人。」她在《宅急變》劇中被老公單承矩家暴，和朱陸豪有婚外情，期盼說：「好期待可以坐在朱老師大腿上。」

(中國時報)