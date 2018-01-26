阮經天玻璃心被楊冪治癒

阮經天（左）和楊冪合作，意外被解開心事。

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中國時報
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林柏宏（前排左起）、鍾楚曦、成龍、林鵬和阮經天一起演出新版聊齋，後排為Luu Brothers（劉氏兄弟）。

阮經天前幾年在台發生金馬提前離席事件，又遭傳多次劈腿、和許瑋甯分手，聲勢跌到谷底，他坦言因而產生幽暗心理，暌違台灣影壇許久，他近2年選擇在大陸磨練自我，不僅上實境秀節目，更首次挑戰古裝戲劇《扶搖》，遇見在作品裡向來「旺夫」的女主角楊冪，他用3次「非常直接」形容對方，更說楊冪的直爽徹底治好了他的「玻璃心」。

「因為她並不害怕嘲笑我的痛苦。」阮經天表示和楊冪多相處後，「我覺得她其實幫我解決掉很多心理上的障礙跟痛苦。」他笑說楊冪的率直讓他可以從容面對並審視自己境遇，慢慢走出幽暗心理，因此感謝她改變他的心境與性格，結果楊冪自此竟經常對他賣乖：「阮經天，是不是我治好了你的玻璃心？」阮經天也只能乖乖點頭：「是，是妳楊冪治好了我的玻璃心。」

偷師成龍招數

阮經天在大銀幕最新作《神探蒲松齡之蘭若仙蹤》也是古裝上陣，和成龍、林柏宏、鍾楚曦共演，他超開心能和心目中偶像成龍合作，也感謝大哥不藏私，成功從對方身上偷師幾招，包含經典招數「醉拳用甕喝酒」，就連被門夾到的動作都有撇步。阮經天說：「跟大哥合作真的學習到很多，大哥在現場對工作人員的照顧，以及大哥對工作要求的態度，還有處理事情的沉穩，都讓我獲益良多，能跟大哥合作真的很幸運很幸福。」

(中國時報)

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