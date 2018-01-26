親山舒活小旅行－自在遨遊仙跡岩步道

寬闊木棧道平整好走，相當適合全家大小一起來此出遊踏青。

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中國時報
報導蔡淑微
「五月雪」桐花綻放時，遊覽步道還能一邊賞桐花之美，十足愜意。
遊覽步道時別忘了留意枝葉間，有可能遇見追逐嬉鬧的松鼠們喔。

在熱鬧的景美夜市旁，竟然隱藏了一個當地居民賞夜景、登山健行的熱門步道！擁有豐富自然生態的仙跡岩步道，山頂岩石上的雙腳足跡，相傳由仙人呂洞賓所造訪留下，為步道增添了些許耐人尋味的奇幻色彩。

為了讓民眾探訪此處時，在享受芬多精洗禮之餘，也能更加了解當地的人文、生態和宗教意涵，台北市政府特別以「呂仙傳奇，仙岩八景」為規畫主軸，營造人世間「男女老少富貴貧賤」8種不同人生面向主題休憩平台。

桐花綻放如披白紗

而其中最受歡迎的，就是「桐花林」－何仙姑景點，每每在桐花綻放的季節時，朵朵潔淨無瑕的白色花朵，宛如為仙跡岩山林披上雪白薄紗般，無比迷人！此外，步道的部分路段，由大地工程處與民間團體合作修築手作步道，使用在地自然材料結合細膩的人力操作，以排水引導或透水鋪面施作等手法，不只有效改善步道泥濘濕滑等問題，更大大提升登山健行的安全與舒適度。這個假日，不妨換上輕便服裝，相約親朋好友一同追隨仙人蹤跡，遊覽仙跡岩步道的美麗風采吧！

Index

仙跡岩步道怎麼去

■前往仙跡岩步道有兩種方式，若是搭乘捷運，可以從捷運新店線「景美站」3號出口，往景興路方向步行約10～15分鐘即可到達。若是搭乘公車，則可乘至「景美國小站、海巡署站」下車。

(中國時報)

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