王樂妍大開前門擁雙帥

服裝DATA故事工廠《偽婚男女》舞台劇3主角，排練前大玩婚禮LOOK。王樂妍（中）穿LinLi深V粉紅漸層荷葉裙禮服，價格店洽，戴GINZA DIAMOND SHIRAISHI的WildRose女戒3萬9000元；福地祐介（左）著dunhill格紋西裝，價格店洽，戴GINZA DIAMOND SHIRAISHI的Diamond Lily男戒4萬4000元；唐振剛著dunhill黑色劍領禮服西裝，價格店洽，戴GINZA DIAMOND SHIRAISHI的Wild Rose男戒3萬元。（JOJ PHOTO)

友善列印
中國時報
報導
GINZA DIAMOND SHIRAISHI的訂婚戒指Saint glare系列，訂婚鑽戒1萬8000元起。（標示為空戒台價格）（GINZA DIAMOND SHIRAISHI提供）
GINZA DIAMOND SHIRAISHI的Solstice系列，源自拉丁文，意涵無論季節如何變化，都想與你一起生活下去，男戒3萬7000元、女戒3萬6000元。（GINZA DIAMOND SHIRAISHI提供）
GINZA DIAMOND SHIRAISHI的Diamond Lily系列，將花語「純潔」且被視為結婚聖花的百合花作為主題。女戒3萬4000元；男戒4萬4000元。（GINZA DIAMOND SHIRAISHI提供）
GINZA DIAMOND SHIRAISHI的野玫瑰系列（WildRose），訂婚鑽戒3萬3000起（標示為空戒台價格），女戒3萬9000、男戒3萬元。（GINZA DIAMOND SHIRAISHI提供）

擁有性感身材的王樂妍，第一次挑戰舞台劇，就是故事工廠《偽婚男女》蕾絲邊角色，「我平常就喜歡跟女生親來親去，身邊也有許多同志朋友，演感情戲並沒有差別。」她雖外表溫柔，但個性就像女漢子，「導演說我個性充滿陽剛味，但因為長相太女生，還是只能演『婆』的角色。」

浪漫穿LinLi婚紗

《偽婚男女》月底正式排練，主角間彼此還不太熟識就拍時尚，王樂妍一展大姐頭架勢，將原本害羞的唐振剛與福地祐介拉近距離；兩位帥哥在劇中飾演男男情侶檔，但唐振剛為了長輩壓力，只好與也是同志的王樂妍「假結婚」。

3人拍攝婚禮LOOK時，王樂妍穿著LinLi粉紅婚紗，浪漫中大展胸前好身材，但她哀嚎：「當新娘真得好累，全身必須綁緊緊！」拍過多場婚禮戲的她，坦承對自己婚禮反而無太多期待。

男男戴定情婚戒

穿上dunhill西裝的福地祐介和唐振剛，互戴日本品牌GINZA DIAMOND SHIRAISHI的Wild Rose與Diamond Lily系列定情婚戒，在王樂妍旁邊宛如雙人護駕。在亞洲活躍的福地祐介爆料自己衣服超少，連平常可以穿來上節目的私著都幾乎沒有，長髮又氣質內斂的他，穿上dunhill禮服頗有日系型男味。早被喻為是「同志天菜」的唐振剛，演起同志情毫無距離，表示「對福地的印象很好。」演起男男CP默契十足。《偽婚男女》4月20日起北、中、南開演，現正售票中。

(中國時報)

台北長榮桂冠霸氣年菜登場

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。