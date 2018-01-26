王樂妍大開前門擁雙帥

2018年01月26日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

GINZA DIAMOND SHIRAISHI的訂婚戒指Saint glare系列，訂婚鑽戒1萬8000元起。（標示為空戒台價格）（GINZA DIAMOND SHIRAISHI提供）

GINZA DIAMOND SHIRAISHI的Solstice系列，源自拉丁文，意涵無論季節如何變化，都想與你一起生活下去，男戒3萬7000元、女戒3萬6000元。（GINZA DIAMOND SHIRAISHI提供）

GINZA DIAMOND SHIRAISHI的Diamond Lily系列，將花語「純潔」且被視為結婚聖花的百合花作為主題。女戒3萬4000元；男戒4萬4000元。（GINZA DIAMOND SHIRAISHI提供）

GINZA DIAMOND SHIRAISHI的野玫瑰系列（WildRose），訂婚鑽戒3萬3000起（標示為空戒台價格），女戒3萬9000、男戒3萬元。（GINZA DIAMOND SHIRAISHI提供）

擁有性感身材的王樂妍，第一次挑戰舞台劇，就是故事工廠《偽婚男女》蕾絲邊角色，「我平常就喜歡跟女生親來親去，身邊也有許多同志朋友，演感情戲並沒有差別。」她雖外表溫柔，但個性就像女漢子，「導演說我個性充滿陽剛味，但因為長相太女生，還是只能演『婆』的角色。」

浪漫穿LinLi婚紗

《偽婚男女》月底正式排練，主角間彼此還不太熟識就拍時尚，王樂妍一展大姐頭架勢，將原本害羞的唐振剛與福地祐介拉近距離；兩位帥哥在劇中飾演男男情侶檔，但唐振剛為了長輩壓力，只好與也是同志的王樂妍「假結婚」。

3人拍攝婚禮LOOK時，王樂妍穿著LinLi粉紅婚紗，浪漫中大展胸前好身材，但她哀嚎：「當新娘真得好累，全身必須綁緊緊！」拍過多場婚禮戲的她，坦承對自己婚禮反而無太多期待。

男男戴定情婚戒

穿上dunhill西裝的福地祐介和唐振剛，互戴日本品牌GINZA DIAMOND SHIRAISHI的Wild Rose與Diamond Lily系列定情婚戒，在王樂妍旁邊宛如雙人護駕。在亞洲活躍的福地祐介爆料自己衣服超少，連平常可以穿來上節目的私著都幾乎沒有，長髮又氣質內斂的他，穿上dunhill禮服頗有日系型男味。早被喻為是「同志天菜」的唐振剛，演起同志情毫無距離，表示「對福地的印象很好。」演起男男CP默契十足。《偽婚男女》4月20日起北、中、南開演，現正售票中。

(中國時報)