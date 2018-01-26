國際精品力挺林心如

寶格麗珊瑚紅色小牛皮托特包，6萬3900元。（BVLGARI提供）

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中國時報
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林心如主演的《我的男孩》贏得國際精品寶格麗、SEIKO的力挺贊助。（擷自劇照）
Tiffany T Smile項鍊，3萬4500元起。（Tiffany提供）
林心如在《我的男孩》劇中肩背寶格麗的SERPENTI FOREVER包、配戴SEIKO腕表，兼具時尚品味與個性。（擷自劇照）
林心如在劇中肩背寶格麗天空色SERPENTI FOREVER包，9萬1500元。（BVLGARI提供）
林心如在劇中配戴SEIKO女表，粉紅表帶更添浪漫，1萬9000 元。（SEIKO提供）

八大偶像劇《我的男孩》不僅在大陸復播，也贏得國際精品的力挺贊助，林心如在劇中飾演經濟獨立、情感自主的現代女性，在寶格麗Bvlgari、精工表SEIKO和Tiffany等精品加持下，更添時尚品味。

林心如在劇中飾演溫柔女強人羅小菲一角，其實和她本人非常神似，工作專業上堅強自信，私底下待人和善，溫柔又帶點個性，不僅異性緣超好，在劇中與多位男星大談戀愛，就連女人也喜歡她；劇中肩揹多款寶格麗蛇型飾扣的SERPENTI FOREVER包，就非常符合她在劇中的角色設定。

由於羅小菲的工作是位專業的戲劇導演，工作忙碌、生活步調緊湊，因此1只腕表就成為必要配件，她在劇中配戴SEIKO女表，不但有鑲鑽，還搭配粉紅與粉藍色的表帶，為這個角色更增添了幾分女人味。

此外，林心如在戲中配戴經典Tiffany & Co.的T系列珠寶，是以品牌LOGO字母T為設計延伸，就像是新時代女性享受變化與創新的愛情，無論混搭或單獨配戴皆能隨心所欲。

(中國時報)

VALENTINO從歷史工藝找未來

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