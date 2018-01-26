麥森世界級工藝 愛的聖殿開展

2018年01月26日 04:10 中國時報 吳娮翎 報導

克麗絲．安特曼「愛的聖殿」向雕塑大師昆德勒致敬，展覽開展當日，克麗絲．安特曼與國裕貴賓都將出席，近距離欣賞曠世之作，與大師交流。（麥森提供）

擁有「歐洲第一名瓷」美名的德國麥森瓷器，其中最具代表的就是17世紀有雕塑之父美名的藝術家昆德勒（Johann Joachim Kandler），他是麥森瓷器重要的代表人物，1731年加入麥森瓷工坊後，便把終身奉獻給瓷藝創作，從早年的宗教聖殿、戰爭英雄等傳統創作主題，到任職麥森創意總監，創作題材延伸到鳥獸餐具、人物與玩偶等造型藝術，從此奠定雕塑大師地位，影響後世甚遠。

以作品致敬雕塑之父昆德勒

麥森瓷器是歐洲瓷器的龍頭，影響後世藝術家甚巨，美國當代雕塑家克麗絲．安特曼受昆德勒啟蒙，她的作品成為全球媒體寵兒，這位瓷器藝術界新一代的大師，在麥森瓷器浩瀚的資源裡，從經典找尋靈感，用作品向大師致敬，這次受國裕公司之邀首度登台，透過藝術品，與昆德勒展開跨世代瓷藝對話。

美國雕塑藝術家克麗絲．安特曼，1960年出生於美國俄勒岡州，她在13歲時就展現不凡的藝術天分，人生第一個黏土雕塑作品就登上媒體報導，她的求學廣泛涉獵藝術，最後回到最愛的「雕塑」創作，並鍾情歐洲巴洛克風格的人物創作。她的藝術創作深受昆德勒影響，昆德勒不只帶給後代無盡的藝術寶藏，更讓瓷器藝術，不斷登上高峰。

麥森瓷器就是經典的保證，不只培育出許多國際大師，更從60年代就開始了藝術工作室計劃（artCAMPUSR），引進前衛、有個性的現代瓷器藝術創作，讓藝術家也能享用麥森獨具的百年資料庫，美國雕塑家克麗絲．安特曼從2012年加入麥森計畫後，許多創作靈感源自麥森瓷工坊歷史悠久的藝術作品，更不乏向大師昆德勒致敬的經典之作。

5呎高「愛的聖殿」最具代表性

昆德勒作品擅長以歷史、戲劇人物作為題材，創造出貴族與富豪生活和慶典景象，最具代表的就是珍藏於法蘭克福應用美術館的「愛的聖殿」。這件1750年問世的創作，展現巴洛克藝術的典雅品味也是巴洛克人物雕像的經典鉅作。

克麗絲．安特曼從麥森瓷器汲取創作靈感，向靈魂導師昆德勒致敬，創作出當代「愛的聖殿」雕塑，她以亞當與夏娃所在的伊甸園為題材，並以「愛的聖殿」為中心，創作「禁果集」（Forbidden Fruit）系列。這套雕塑集包括5大主題，華麗晚宴、愛的聖殿、水果金字塔、歡樂之園以及天堂的吊燈。

在這系列作品中，尤以高達5呎高的「愛的聖殿」最具代表性，克麗絲．安特曼以當代女性藝術家的角度，重新演繹創作具有自己特色的「愛的聖殿」，透過作品相互對照，可以看出兩位不同時代的藝術家，對於天堂、愛情的憧憬與想像。安特曼承襲了新藝術的風格，並將之投射在雕塑藝術上，也讓「愛的聖殿」在面世400年後，又有另一番全新面貌誕生於世人面前，意義非凡。

與大師安特曼近距離交流

克麗絲．安特曼這系列創作，被藝術界視為裝置宏偉、再創經典的偉大創作。先前曾於紐約藝術與設計博物館、加州克羅克美術館等地展出，今年下半年將轉赴俄羅斯裝飾藝術館、聖彼得冬宮美術館展出。

為了讓喜愛藝術的民眾有機會近距離一探藝術之美，國裕公司特別費盡心力爭取大師作品來台，讓克麗絲．安特曼「愛的聖殿」（Temple）及「華麗晚宴」（Dinner Party）世界級的宏偉創作，可以登台，國裕公司也力邀大師克麗絲．安特曼親自坐鎮，讓熱愛麥森瓷器的收藏家，能近距離與國際大師交流，一睹國際大師風采，結束台灣展覽後，「愛的聖殿」也將至俄羅斯聖彼得冬宮美術館展出，繼續它的藝術之旅。

(中國時報)